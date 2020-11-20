В Казани пройдет рейд ГИБДД по нетрезвым водителям
20 ноября с 22.00 до 04.00 на дорогах Казани пройдет рейд ГИБДД «Нетрезвый водитель», направленный на выявление пьяных водителей.
В Госавтоинспекции напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрена административная ответственность по статье 12.8 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
По данным ГИБДД, с начала 2020 года на дорогах Казани произошло 69 аварий с участием пьяных водителей. В результате этих ДТП погибли 6 человек, еще 97 получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, что начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников рассказал, что ГИБДД в скором времени получит новые приборы, которые позволят выявить у водителей наличие алкоголя или наркотиков.
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