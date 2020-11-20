Жителя Нижнекамска осудили на 14 лет за попытку подрыва железной дороги в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Жителя Нижнекамска приговорили к 14 годам за попытку подрыва железнодорожных путей в 2019 году, об этом «Реальному времени» сообщили в Управлении ФСБ по Татарстану.

42-летний татарстанец под влиянием идеологии ИГ (запрещена в РФ) с 2018 года начал заниматься ее пропагандой среди своих знакомых и пытаться вовлечь их в террористическую деятельность, в том числе с возможным выездом в Сирию. В это же время он стал тренироваться в стрельбе из огнестрельного оружия, изучать применение взрывчатых и отравляющих веществ.

Кроме того, мужчина собирал сведения о сотрудниках ФСБ и МВД России для их похищения, получения интересующей его информации и последующего убийства.

В июле прошлого года он спланировал подрыв железнодорожных путей в Тукаевском районе республики. Предварительно он выбрал и изучил место предполагаемого теракта, изготовил компоненты взрывного устройства, которые вместе с соучастником доставил к месту преступления.

Фото: realnoevremya.ru

Перед закладкой взрывного устройства под железнодорожные пути их задержали сотрудники спецподразделения УФСБ РФ по РТ.

Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Подробности подготовки теракта, пресеченного летом прошлого года в Татарстане, — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина