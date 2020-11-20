Главное о коронавирусе на 20 ноября: предупреждения для курящих, третья волна в Корее, вакцина за $10

Фото: REUTERS / Heo Ran / iz.ru

В больницы привлекут студентов

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 67 новых случаев коронавируса, из них пять — завозные, 62 — контактные. Семь человек госпитализировано, 60 лечатся дома.



Всего на 20 ноября в Татарстане зарегистрировано 9 556 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 8 373 человека, в том числе 55 за минувшие сутки. Умерли 126 человек.

В Татарстане подтвердилось еще два смертельных случая от коронавируса. Мужчина 1962 года рождения попал в больницу с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Его состояние усугубляли обострившиеся сердечно-сосудистые заболевания. Также скончался пациент 1972 года рождения, госпитализированный с пневмонией. Врачи отметили дыхательную недостаточность и хронические заболевания.



Очередная проверка общественного транспорта в Казани выявила 970 нарушителей масочного режима.

Начальник Управления здравоохранения Челнов Александр Николаев сообщил, что около трех тысяч местных жителей сдали анализы на антитела к COVID-19. 400 из трех тысяч — дети. Сейчас биоматериалы направлены в Казань. Результаты каждый сможет получить в поликлинике по месту жительства.

Фото: nabchelny.ru

Также Николаев рассказал, что в Челнах для помощи врачам и усиления работы некоторых медучреждений дополнительно будут привлекаться студенты старших курсов медколледжа.

В соцсетях заметили баннер, рекламирующий программу лояльности, в одном из казанских кинотеатров сети «Каро»: маркетинговый отдел сети назвал карту «Карона», а в рекламном слогане говорится: «Не жалеем попкорна для гостей с кароной».

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов рассказал, что у курильщиков шансы подхватить коронавирус в 1,5 раза выше. Причина в характерных повреждениях легких и хронических заболеваниях: курильщики часто страдают бронхитом и астмой, которые влияют на возможность протекания болезни в тяжелой форме.

Фото: Максим Платонов

Должникам продлят отсрочку

За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 758 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 039 926 человек, а выздоровевших — до 1 551 414 человек.



Зафиксирована 461 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 35 311 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 71,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 596 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 470 831 тыс. человек.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуация с COVID-19 в стране ухудшается. При этом она уверена, резкого роста числа заболевших не наблюдается.

Сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов для пострадавших от пандемии отраслей бизнеса и пенсионеров. Отсрочку по выплатам предлагается продлить до 1 мая 2021 года.

Обращения президента России Владимира Путина к нации на фоне пандемии коронавируса не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в этом нет необходимости.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила рассмотреть вопрос перерасчета стоимости за очную форму обучения в университетах после перехода на дистанционный формат из-за пандемии коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Правительство России выделит регионам еще 80 млрд рублей для компенсации потерь, связанных с коронавирусом. Средства получат 39 регионов.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ситуации со свободным коечным фондом для лечения COVID-19. Средний показатель занятости коек в стране составлял 81%, в десяти субъектах он превышал 90%, а в трех — 95%.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о скорой победе над коронавирусом. По его словам, главное — обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Для этого в Москве по программе комплексной реконструкции поликлиник столицы почти завершили работы по обновлению 11 медучреждений из 135.

Смерть в Европе каждые 17 секунд

В мире коронавирусом нового типа на 15.40 (мск) заразились 57 011 978 человек, 1 362 424 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (11 718 867). На второй строчке — Индия (9 004 365), на третьей — Бразилия (5 981 767). На четвертом месте Франция (2 137 096), на пятом — Россия.



Больше всего смертей зафиксировано в США (252 564). За ними следуют Бразилия (168 061), Индия (132 162), Мексика (100 104) и Великобритания (53 870).



Ученые канадского Университета Альберты рассказали о симптомах, которые на раннем этапе могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. Одним из таких симптомов могут оказаться проблемы с пищеварением: тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита.

В ВОЗ заявили, что противовирусный препарат ремдесивир не предназначен для больных коронавирусом пациентов независимо от тяжести их заболевания. На сегодняшний день нет доказательств эффективности препарата против коронавируса — улучшения выживания или снижения необходимости проведения вентиляции легких.

Фото: gmpnews.ru

Третья волна коронавируса началась в Сеуле. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов в столице Республики Корея представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо. Премьер-министр страны Чон Се Гюн призвал граждан «проявить ответственность и воздержаться от проведения массовых мероприятий», в том числе традиционных новогодних вечеринок.

Депутат Верховной рады Олег Волошин назвал отказ властей Украины от российской вакцины от COVID-19 без обеспечения какой-либо альтернативы соучастием в убийстве собственных граждан. Депутат задался вопросом о том, как политику можно ставить в приоритет перед здоровьем и жизнью населения. Он отметил, что во многих странах вакцинация собственных граждан будет проводиться бесплатно, при этом не все украинцы будут иметь возможность приобрести вакцину, если она будет продаваться за деньги.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил обеспокоенность серьезной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса, заявив о том, что каждые 17 секунд в Европе один человек умирает от инфекции. По его словам, на прошлой неделе показатель смертности в европейских странах вырос на 18%, за неделю скончались 29 тыс. заболевших.

Президент Сербии Алексанр Вучич сообщил о смерти Патриарха Сербского Иринея, который ранее заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Ранее в Сербской православной церкви (СПЦ) сообщали, что патриарх находился в стабильно тяжелом состоянии.

Фото: pravlife.org

В Johnson & Johnson заявили, что ее вакцина от коронавируса будет стоить меньше 10 долларов. В корпорации сообщили, что вакцина должна быть готова «в первой или второй половине 2021 года».

Маргарита Головатенко