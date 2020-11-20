Главное о коронавирусе на 20 ноября: предупреждения для курящих, третья волна в Корее, вакцина за $10
В больницы привлекут студентов
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 67 новых случаев коронавируса, из них пять — завозные, 62 — контактные. Семь человек госпитализировано, 60 лечатся дома.
Всего на 20 ноября в Татарстане зарегистрировано 9 556 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 8 373 человека, в том числе 55 за минувшие сутки. Умерли 126 человек.
- В Татарстане подтвердилось еще два смертельных случая от коронавируса. Мужчина 1962 года рождения попал в больницу с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Его состояние усугубляли обострившиеся сердечно-сосудистые заболевания. Также скончался пациент 1972 года рождения, госпитализированный с пневмонией. Врачи отметили дыхательную недостаточность и хронические заболевания.
- Очередная проверка общественного транспорта в Казани выявила 970 нарушителей масочного режима.
- Начальник Управления здравоохранения Челнов Александр Николаев сообщил, что около трех тысяч местных жителей сдали анализы на антитела к COVID-19. 400 из трех тысяч — дети. Сейчас биоматериалы направлены в Казань. Результаты каждый сможет получить в поликлинике по месту жительства.
- Также Николаев рассказал, что в Челнах для помощи врачам и усиления работы некоторых медучреждений дополнительно будут привлекаться студенты старших курсов медколледжа.
- В соцсетях заметили баннер, рекламирующий программу лояльности, в одном из казанских кинотеатров сети «Каро»: маркетинговый отдел сети назвал карту «Карона», а в рекламном слогане говорится: «Не жалеем попкорна для гостей с кароной».
- Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов рассказал, что у курильщиков шансы подхватить коронавирус в 1,5 раза выше. Причина в характерных повреждениях легких и хронических заболеваниях: курильщики часто страдают бронхитом и астмой, которые влияют на возможность протекания болезни в тяжелой форме.
Должникам продлят отсрочку
За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 758 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 039 926 человек, а выздоровевших — до 1 551 414 человек.
Зафиксирована 461 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 35 311 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 71,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 596 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 470 831 тыс. человек.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуация с COVID-19 в стране ухудшается. При этом она уверена, резкого роста числа заболевших не наблюдается.
- Сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов для пострадавших от пандемии отраслей бизнеса и пенсионеров. Отсрочку по выплатам предлагается продлить до 1 мая 2021 года.
- Обращения президента России Владимира Путина к нации на фоне пандемии коронавируса не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в этом нет необходимости.
- Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила рассмотреть вопрос перерасчета стоимости за очную форму обучения в университетах после перехода на дистанционный формат из-за пандемии коронавируса.
- Правительство России выделит регионам еще 80 млрд рублей для компенсации потерь, связанных с коронавирусом. Средства получат 39 регионов.
- Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ситуации со свободным коечным фондом для лечения COVID-19. Средний показатель занятости коек в стране составлял 81%, в десяти субъектах он превышал 90%, а в трех — 95%.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о скорой победе над коронавирусом. По его словам, главное — обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Для этого в Москве по программе комплексной реконструкции поликлиник столицы почти завершили работы по обновлению 11 медучреждений из 135.
Смерть в Европе каждые 17 секунд
В мире коронавирусом нового типа на 15.40 (мск) заразились 57 011 978 человек, 1 362 424 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (11 718 867). На второй строчке — Индия (9 004 365), на третьей — Бразилия (5 981 767). На четвертом месте Франция (2 137 096), на пятом — Россия.
Больше всего смертей зафиксировано в США (252 564). За ними следуют Бразилия (168 061), Индия (132 162), Мексика (100 104) и Великобритания (53 870).
- Ученые канадского Университета Альберты рассказали о симптомах, которые на раннем этапе могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. Одним из таких симптомов могут оказаться проблемы с пищеварением: тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита.
- В ВОЗ заявили, что противовирусный препарат ремдесивир не предназначен для больных коронавирусом пациентов независимо от тяжести их заболевания. На сегодняшний день нет доказательств эффективности препарата против коронавируса — улучшения выживания или снижения необходимости проведения вентиляции легких.
- Третья волна коронавируса началась в Сеуле. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов в столице Республики Корея представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо. Премьер-министр страны Чон Се Гюн призвал граждан «проявить ответственность и воздержаться от проведения массовых мероприятий», в том числе традиционных новогодних вечеринок.
- Депутат Верховной рады Олег Волошин назвал отказ властей Украины от российской вакцины от COVID-19 без обеспечения какой-либо альтернативы соучастием в убийстве собственных граждан. Депутат задался вопросом о том, как политику можно ставить в приоритет перед здоровьем и жизнью населения. Он отметил, что во многих странах вакцинация собственных граждан будет проводиться бесплатно, при этом не все украинцы будут иметь возможность приобрести вакцину, если она будет продаваться за деньги.
- Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил обеспокоенность серьезной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса, заявив о том, что каждые 17 секунд в Европе один человек умирает от инфекции. По его словам, на прошлой неделе показатель смертности в европейских странах вырос на 18%, за неделю скончались 29 тыс. заболевших.
- Президент Сербии Алексанр Вучич сообщил о смерти Патриарха Сербского Иринея, который ранее заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Ранее в Сербской православной церкви (СПЦ) сообщали, что патриарх находился в стабильно тяжелом состоянии.
- В Johnson & Johnson заявили, что ее вакцина от коронавируса будет стоить меньше 10 долларов. В корпорации сообщили, что вакцина должна быть готова «в первой или второй половине 2021 года».
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/news/194594-glavnoe-o-koronaviruse-na-20-noyabrya - ничего себе как дешево!
Источник : https://realnoevremya.ru/news/194594-glavnoe-o-koronaviruse-na-20-noyabrya - куда эти деньги уходят все? Если даже тесты платные
Источник : https://realnoevremya.ru/news/194594-glavnoe-o-koronaviruse-na-20-noyabrya - дай бог