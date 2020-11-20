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В избирательном кодексе Татарстана закрепили многодневное голосование

08:59, 20.11.2020
В избирательном кодексе Татарстана закрепили многодневное голосование
Фото: realnoevremya.ru

ЦИК Татарстана внес законопроект об изменениях в Избирательный кодекс республики. Теперь практика многодневного голосования в РТ официально закреплена. Об этом сообщает ЦИК Татарстана.

Голосование может длиться не более трех дней — решение по этому поводу будет принимать организующая выборы комиссия. Еще предусмотрят новые формы голосования: дистанционно в электронном формате и по почте в установленном ЦИК России порядке.

Ранее сообщалось, что члены экспертного совета при избиркоме предложили закрепить в республике практику многодневного голосования, поскольку сочли такую процедуру удачным опытом.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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