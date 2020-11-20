Минздрав Татарстана: «Задача поставлена — сократить сейчас сроки проведения ПЦР-диагностики»

«Задача поставлена — сократить сейчас сроки проведения ПЦР-диагностики»

В Татарстане делают все, чтобы сократить сроки получения результатов ПЦР-теста на коронавирус, заверил сегодня журналистов заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Тему с долгим процессом получения результата теста недавно поднимал президент России Владимир Путин: «48 часов — это двое суток. За это время, если человек болен, он уже общается с коллегами по работе, с членами семьи. Долго...»

На вопрос, куда жаловаться в этом случае, Жаворонков посоветовал следующие варианты:

на горячую линию Минздрава РТ,

в территориальные управления здравоохранения,

в поликлиники, если задержка результата теста мешает правильной постановке диагноза.

Однако он отметил, что этот вопрос «несколько неправильный»: «Если есть какие-то системные вопросы, мы стараемся их решить, насколько это возможно, нашими ресурсами. Задача поставлена — сократить сейчас сроки проведения ПЦР-диагностики, мы делаем все для того, чтобы это реализовать. Была введена централизованная система учета этих анализов. Мы обошли тот момент, что необходимо ездить за бланками анализов, к примеру».

Он затронул тех пациентов, которые бесплатно получают лекарства на дому — им диагноз не всегда ставят на основании ПЦР-мазка:



«Поэтому это не является критическим моментом. Еще раз: да, если есть задержки — горячая линия Минздрава, однако сам мазок сегодня не является тем элементом, который зачастую может коренным образом повлиять на лечение в части амбулаторного оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией». Вместе с тем Жаворонков сообщил, что в Татарстане бесплатные лекарства для лечения коронавируса получили порядка 500 больных, в том числе 103 — по Казани.

Был затронут вопрос и того, что людей с положительным тестом на антитела отправляли на ПЦР-тест. «Антитела — это не диагноз. Наличие антител — это встреча с вирусом, это инфицирование в той или иной степени. Это может быть перенесенное когда-либо заболевание, возможно, в бессимптомной форме», — вступила в разговор замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Поэтому на сегодня наличие антител — это немножко другие анализы... Это не диагноз. Основной диагноз ставится на основании клинической картины, которую видят коллеги-медики, — либо КТ, либо рентген, плюс эпиданамнез, плюс мазок ПЦР. Вполне возможно, что клиническая картина есть, но с мазка из носоглотки мы ничего не обнаружили, вполне возможно, вирус прошел глубже. Здесь нужно исследовать мокроту, лаваж, смывы с бронхов и прочее. Поэтому на сегодня ПЦР-диагностика — она основная, и о 48 часах мы говорим относительно ПЦР-диагностики. Поэтому, если вы пришли с антителами, и у вас антитела класса М, да, вам назначат мазок».

«Наличие антител — это немножко другие анализы... Это не диагноз. Основной диагноз ставится на основании клинической картины, которую видят коллеги-медики», — говорит Авдонина. Фото: Максим Платонов

Решение о проведении елок примут в конце декабря

Решение вопроса о проведении новогодних представлений в детских садах и школах Татарстана будет принято к концу декабря. Они могут пройти только с соблюдением всех санитарных правил, заметила Авдонина:

«Это мероприятия либо в группе, либо в классе. Широкие елки мы проводить не рекомендуем. Но опять-таки к концу декабря будет понятно, будут ли вообще мероприятия проводиться, в каком формате».



Роспотребнадзор не рекомендует приглашать на праздник посторонних лиц, в том числе аниматоров, артистов и др. Что касается родителей, то в случае их приглашения они должны быть в маске.

«На сегодня действуют санитарные правила, по которым в школу не допускаются родители, посторонние. В части праздников пока на сегодня ситуация такова, что в принципе мы мероприятия провести можем с соблюдением мер, если будут родители — они будут обязательно в масках», — уточнила Авдонина.

Напомним, на этой неделе в Минобрнауки Татарстана заявляли, что в республике новогодние елки отменяться не будут. В детсадах их будут проводить по группам, а в школах — по классам и параллелям. Однако в министерстве также добавляли, что более точная информация по вопросу будет в декабре.



Комментировали эту тему и в казанском Кремле: как сообщала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проработать жесткий регламент соблюдения мер предосторожности по утренникам. Лишать детей праздника нельзя, нужно и подарки вручить, тем не менее нужно максимально разграничить детей по группам, передавала мнение главы республики Лилия Галимова.



«Давайте мы сначала все меры профилактики, которые есть, будем соблюдать»

Роспотребнадзор уже начал проверки «антикоронавирусных» требований в вузах. По словам Авдониной, за эту неделю специалисты обошли 11 вузов и четыре филиала в Набережных Челнах и Нижнекамске. Всего выявили пять вузов-нарушителей, замглавы ведомства не стала называть их.

Среди нарушений — отсутствие антисептиков, а также организации входного фильтра в части термометрии и опроса о катаральных явлениях. Также Авдонина обратила внимание на нарушения со стороны студентов, которые садятся группами, «на Камчатке», без масок.

Роспотребнадзор уже начал проверки «антикоронавирусных» требований в вузах. За эту неделю специалисты обошли 11 вузов и четыре филиала в Набережных Челнах и Нижнекамске. Фото: kazan.aif.ru

«Это к вопросу «Давайте все уйдем на «дистант». Нет, давайте мы сначала все меры профилактики, которые есть, будем соблюдать, а потом уже посмотрим, как будет развиваться ситуация».

Авдонина сообщила, что ей на личную почту поступило несколько обращений, в которых студенты просили перевести их на дистанционное обучение: «отпустите нас на «дистант», «все очень плохо», «никто ничего не соблюдает». «Ну коллеги-студенты, активная группа, есть старосты, есть деканаты. Ну если вы сидите в аудитории и рядом с вами сосед кашляет... Ну слушайте, давайте 20 человек скажут одному: «Коллега, посиди, пожалуйста, дома», тем более если сидит без маски. Ну давайте начнем и с себя, сначала меры профилактики выработаем, а потом уже будем чего-то требовать от окружающих. Тот же входной фильтр. Старосты группы, пожалуйста, организуйте входной фильтр. Термометрию можно сделать, маски надеть, рассесться можно. Не как в первом классе — Ваня на первую парту, Маша на вторую парту, все взрослые люди. Антисептики также с собой можно принести. Толпиться у кабинетов тоже не надо», — обратилась Авдонина к студентам.

Она добавила, что о найденных нарушениях ведомство сообщит на еженедельном совещании у президента РТ. Проверки продолжатся на следующей неделе.

Дарья Пинегина