Суд отпустил экс-главу исполкома Тукаевского района Татарстана на свободу

Набережночелнинский горсуд отпустил на свободу экс-руководителя исполкома Тукаевского района Татарстана Ленара Авзалова.

Как сообщает пресс-служба суда, в удовлетворении ходатайства следователя о продлении домашнего ареста было отказано. В отношении Авзалова избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.



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Ленара Авзалова задержали в июле, он подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Авзалов причастен к махинациям с благоустройством 16 сельских поселений. В 2018 году 53-летний директор ООО «Тукай Тепло-Газ» подготовил фиктивные документы о якобы проведенных работах по обрезке и побелке деревьев. Подписав документы, он передал их руководителю исполнительного комитета района. По указанию последнего их подписали руководители исполнительных комитетов сельских поселений. В дальнейшем на основании недостоверных документов директор ООО «Тукай Тепло-Газ» получил денежные средства на сумму более 1,5 млн рублей.

Сначала Авзалова отправили в СИЗО, затем перевели под домашний арест.