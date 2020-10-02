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Итоги дня: трассировка М-12 в Татарстане, женский батальон в Армении, суицид журналистки в Нижнем Новгороде

19:00, 02.10.2020
Итоги дня: трассировка М-12 в Татарстане, женский батальон в Армении, суицид журналистки в Нижнем Новгороде
Фото: pravdapfo.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 2 октября.

  • Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина совершила самоубийство около здания МВД в Нижнем Новгороде. Она скончалась от ожогов. Перед этим в своем Facebook она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Правоохранительные органы сейчас изучают все версии произошедшего.
  • Руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова в отношении дискуссии по трассе М-12 (платная автомагистраль Москва — Казань) заявила, что продолжительное время обсуждение этого вопроса ведется с застройщиком.
    Определяется окончательная трассировка, которая будет зависеть от нескольких факторов: экономической эффективности, логистики и «от того, насколько это коснется не только татарстанцев, но и жителей других регионов».
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил оппозиционеру и блогеру Алексею Навальному считать его заказчиком отравления.
Фото: telegram-канал Рамзана Кадырова
  • Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать меры против распространения коронавируса, чтобы избежать нового режима самоизоляции.
  • В Роспотребнадзоре назвали сроки III фазы испытаний вакцины «Вектора». Испытания вакцины хотят начать в ноябре-декабре, и продлятся они шесть месяцев.
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов проехал на газомоторном теплоходе «Чайка-СПГ» по Казанке.
  • «Татнефть» в сентябре снизила добычу на 13% по сравнению с прошлым годом.
  • ООО «Казань-Телематика», ранее связанное с миллиардером Игорем Ротенбергом, выиграло тендер на выполнение первого этапа работ по созданию Единой платформы управления транспортной системой РТ.
  • В Минобороны Азербайджана заявили, что Армения планирует создать женский батальон. Причиной тому стала серьезная нехватка личного состава армянских вооруженных сил: многие солдаты отказываются воевать.
  • После заявления американского президента Дональда Трампа, что он и его жена заразились коронавирусом, на Лондонской бирже ICE декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились до $38,97 за баррель. Американская нефть WTI подешевела до 37,73 доллара за баррель.
Фото: pixabay.com
  • Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями касательно ряда белорусских должностных лиц.
  • В России впервые с начала июня выявлено более 9 тыс. зараженных коронавирусом. В Татарстане зарегистрированы два новых случая смерти от коронавируса: в Казани и Набережных Челнах. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 78.
  • В казанском Кремле заявили, что не видят необходимости вводить новые ограничения из-за COVID-19.
  • Обыкновенные акции Сбербанка в ходе открытия торгов Московской биржи упали на 7,8% по отношению к отметке закрытия предыдущей сессии. В моменте они опускались до 209,54 рубля.
  • Власти Казани вернут плату за парковку в вечернее время и по субботам. Правила вступят в силу с 18 октября.
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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