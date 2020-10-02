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В Роспотребнадзоре назвали сроки III фазы испытаний вакцины «Вектора»

17:32, 02.10.2020
В Роспотребнадзоре назвали сроки III фазы испытаний вакцины «Вектора»
Фото: pixnio.com

Роспотребнадзор назвал планируемые сроки пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавируса, разработанной Новосибирским центром вирусологии и биотехнологий «Вектор», сообщает RNS.

Испытания вакцины хотят начать в ноябре-декабре. В них примут участие пять тысяч добровольцев. Продолжительность исследования составит шесть месяцев, они начнутся в Сибирском регионе, затем их продолжат в других регионах России.

mos.ru

В конце сентября «Реальное время» сообщало, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса.

ОбществоМедицина
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