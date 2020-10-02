Цены на нефть упали после того, как Трамп заразился коронавирусом

На Лондонской бирже ICE декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились до $38,97 за баррель. По данным ТАСС, в последний раз цена Brent достигала $39 за баррель 16 июня 2020 года.

Американская нефть WTI подешевела до 37,73 доллара за баррель.



Отмечается, что цены снизились после заявления американского президента Дональда Трампа, что он и его жена заразились коронавирусом.