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Цены на нефть упали после того, как Трамп заразился коронавирусом

13:47, 02.10.2020
Цены на нефть упали после того, как Трамп заразился коронавирусом
Фото: pixabay.com

На Лондонской бирже ICE декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились до $38,97 за баррель. По данным ТАСС, в последний раз цена Brent достигала $39 за баррель 16 июня 2020 года.

Американская нефть WTI подешевела до 37,73 доллара за баррель.

Отмечается, что цены снизились после заявления американского президента Дональда Трампа, что он и его жена заразились коронавирусом.

Общество Татарстан
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