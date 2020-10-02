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Белоруссия ввела против ЕС ответные санкции

13:28, 02.10.2020
Белоруссия ввела против ЕС ответные санкции
Фото: belta.by

С 2 октября Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями касательно ряда белорусских должностных лиц. Об этом сообщает RT, ссылаясь на МИД республики.

Единый список невъездных лиц действует в рамках интеграционных объединений, в которые Белоруссия также входит.

pikist.com

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и главы администрации президента Игоря Сергиенко. Под санкции попали еще пять человек, среди которых — главы силовых ведомств республики.

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