Белоруссия ввела против ЕС ответные санкции

С 2 октября Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями касательно ряда белорусских должностных лиц. Об этом сообщает RT, ссылаясь на МИД республики.



Единый список невъездных лиц действует в рамках интеграционных объединений, в которые Белоруссия также входит.

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Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и главы администрации президента Игоря Сергиенко. Под санкции попали еще пять человек, среди которых — главы силовых ведомств республики.

