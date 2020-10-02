Минниханов проехал на газомоторном теплоходе «Чайка-СПГ» по Казанке — видео

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Президент Татарстана Рустам Минниханов проехал на газомоторном теплоходе «Чайка-СПГ» по Казанке. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Сопровождали главу республики разработчики проекта. Президенту рассказали, что на теплоходе установлены 2 криогенные емкости объемом по 6,7 кубических метров каждая для использования сжиженного природного газа в качестве топлива.



В конце августа завершились сертификационные испытания «Чайки» и было получено разрешение на эксплуатацию. Теплоход, вмещающий 176 человек, предназначен для экскурсионных и прогулочных рейсов по внутренним водным путям России. В будущем Татарстан планирует выпустить как минимум 20 подобных кораблей.



Ранее «Реальное время» сообщало, что единственный в России теплоход на СПГ «Чайка» вышел в первый рейс.

