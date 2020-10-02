Голикова рассказала, как избежать введения повторного режима самоизоляции

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать меры против распространения коронавируса, чтобы избежать нового режима самоизоляции.

Она сказала, что очень важно соблюдать масочно-перчаточный режим и держать социальную дистанцию: «80—85% наших граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали никакие меры безопасности. И на сегодняшний день очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависят от нас с вами».

Голикова призвала не заниматься самолечением и при обнаружении у себя первых симптомов заболевания обращаться к врачу.

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«У нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — приводит ее слова RT.

Ранее Голикова предлагала продлить выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами.