В Татарстане зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса

Сегодня в Татарстане зарегистрированы два новых случая смерти от коронавируса: в Казани и Набережных Челнах. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 78.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, в больнице №7 Казани умер мужчина 1961 года рождения, болевший коронавирусом, осложненным внебольничной двусторонней пневмонией. На ухудшение состояния повлияло обострение хронических заболеваний.

В Набережно-Челнинской инфекционной больнице умерла женщина 1932 года. У нее была внебольничная двусторонняя пневмония и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

До этого два случая смерти в Татарстане зафиксировали 30 сентября.