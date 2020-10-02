В Татарстане зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса
Сегодня в Татарстане зарегистрированы два новых случая смерти от коронавируса: в Казани и Набережных Челнах. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 78.
Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, в больнице №7 Казани умер мужчина 1961 года рождения, болевший коронавирусом, осложненным внебольничной двусторонней пневмонией. На ухудшение состояния повлияло обострение хронических заболеваний.
В Набережно-Челнинской инфекционной больнице умерла женщина 1932 года. У нее была внебольничная двусторонняя пневмония и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
До этого два случая смерти в Татарстане зафиксировали 30 сентября.Общество Татарстан
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