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Власти Казани вернут плату за парковку по вечерам и субботам

14:46, 02.10.2020 1
Власти Казани вернут плату за парковку по вечерам и субботам
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Казани вернут плату за парковку в вечернее время и по субботам. Таким образом, завершается режим послабления, введенный в мае.

Правила вступят в силу с 18 октября. По будням и субботу с 7.00 до 21.00 будет взиматься плата за стоянку. Бесплатными будут лишь первые 15 минут.

Бесплатно оставлять автомобиль на платных парковках можно будет с 21.00 до 7.00, а также в воскресенье и праздничные дни.

Напомним, что в мае власти Казани сделали послабления в работе платных парковок. Время их работы сократили на час, также отменили плату в оба выходных дня.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:59
    А я думал, что это были не временные изменения. Все для людей! С любовью, мэрия Казани.
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