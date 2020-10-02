Власти Казани вернут плату за парковку по вечерам и субботам

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Казани вернут плату за парковку в вечернее время и по субботам. Таким образом, завершается режим послабления, введенный в мае.



Правила вступят в силу с 18 октября. По будням и субботу с 7.00 до 21.00 будет взиматься плата за стоянку. Бесплатными будут лишь первые 15 минут.

Бесплатно оставлять автомобиль на платных парковках можно будет с 21.00 до 7.00, а также в воскресенье и праздничные дни.



Напомним, что в мае власти Казани сделали послабления в работе платных парковок. Время их работы сократили на час, также отменили плату в оба выходных дня.

