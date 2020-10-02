Главред интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина совершила самоубийство

Фото: соцсети

Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина совершила самоубийство около здания МВД в Нижнем Новгороде. Она скончалась от ожогов, сообщает Baza.

Перед этим в своем Facebook она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».



Вчера к Ирине Славиной приходили с обыском по делу «Открытой России» (организация входит в реестр запрещенных с декабря 2017 года). По словам журналистки, у нее изъяли все электронные устройства.