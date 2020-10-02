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Происшествия

Главред интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина совершила самоубийство

16:51, 02.10.2020
Главред интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина совершила самоубийство
Фото: соцсети

Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина совершила самоубийство около здания МВД в Нижнем Новгороде. Она скончалась от ожогов, сообщает Baza.

Перед этим в своем Facebook она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Вчера к Ирине Славиной приходили с обыском по делу «Открытой России» (организация входит в реестр запрещенных с декабря 2017 года). По словам журналистки, у нее изъяли все электронные устройства.

Происшествия
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