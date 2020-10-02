Умную транспортную систему Казани сделает компания Ротенбергов

Фото: forbes.ru (на фото — Игорь Ротенберг)

Кто займется созданием Единой платформы управления транспортной системой за 100 миллионов

Как стало известно «Реальному времени», ООО «Казань-Телематика», ранее связанное с миллиардером Игорем Ротенбергом, выиграло тендер на выполнение первого этапа работ по созданию Единой платформы управления транспортной системой РТ. Заявка от компании была единственной. На работы из федерального и регионального бюджетов 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделят 100 миллионов рублей.

Напомним, на первом этапе система создается для автоматизации дорожных процессов, в том числе для управления движением общественного транспорта, в Казанской городской агломерации. На следующих этапах планируется масштабирование системы на другие агломерации РТ. Общая сумма затрат оценивается в 370 млн рублей.

На работы из федерального и регионального бюджетов 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделят 100 миллионов рублей. Фото: kzn.ru

«Казань-Телематика» не первый раз выигрывает тендеры ГБУ «Безопасность дорожного движения» и, по сути, для компании учреждение является одним из основных госзаказчиков. Еще в 2016 году она выиграла тендер на 36 млн рублей на устройство автоматической системы весогабаритного контроля на дороге Набережные Челны — Альметьевск — Нижнекамск.

«Казань-Телематика» ежегодно выигрывает тендеры на 150—200 млн рублей. Из недавних это:

выполнение работ по устройству сети автоматических пунктов весового и габаритного контроля, обслуживание и ремонт этих сетей (173,4 миллиона рублей, 2020 год);

создание центра диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом на территории РТ (131 миллион, 2020 год).

Компания близка к миллиардерам Ротенбергам

ООО «Казань-Телематика» зарегистрировано в 2015 году в Казани и является 100%-ной дочкой ООО «НТС» — «Национальные телематические системы». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», сейчас совладельцами компании являются Андрей Шипелов (45%), Алексей Нащекин (10%) и ООО «ДФА-Капитал» (45%). До июля доля последнего принадлежала миллиардеру Игорю Ротенбергу — сыну Аркадия Ротенберга, известного как спарринг-партнер президента России Владимира Путина по дзюдо.

Игорь Ротенберг и Шипелов также являются совладельцами оператора госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам «Платон» (ООО «РТ-Инвест транспортные системы», РТИТС). По данным базы «СПАРК-Интерфакс», их доли составляют 23,5% и 19% соответственно.

Что касается «ДФА-Капитал», то владельцем компании является Дмитрий Афанасенко, который до июля возглавлял ООО «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга и входил в совет директоров подконтрольного ему ПАО «Мостотрест», строителя Крымского моста.

«Национальные телематические системы» периодически мелькают в СМИ как разработчик тех или иных технологических решений. Например, компания вместе с «Ростелекомом» создает совместное предприятие «Ростелематика» для развития интеллектуальных транспортных систем для государства, регионов и муниципалитетов. По данным СМИ, исключалось, что СП станет оператором автоматической системы весогабаритного контроля.

Компания «Национальные телематические системы» также была партнером Международного форума Kazan Digital Week — 2020. Фото: kpfu.ru

Компания «Национальные телематические системы» также была партнером Международного форума Kazan Digital Week — 2020. Недавно компания подписала с подведомственным Минтрансу НИИ транспортного планирования (ФАУ «РосдорНИИ») меморандум о сотрудничестве, в том числе в разработке и внедрении национальных систем платности за рубежом (в новости об этом в СМИ до сих пор характеризуют НТС как «близкую к Ротенбергам компанию»)

За 2019 год выручка самих НТС составила 400 млн рублей при прибыли 339 миллионов рублей. Однако у компании много «дочек»: в 2019 году совокупная их выручка составила 6 миллиардов рублей, чистая прибыль — 1,56 миллиарда рублей.



Сама «Казань-Телематика» за 2019 год заработала 803,7 миллиона рублей, чистая прибыль составила 76,5 миллиона рублей. Это далеко не максимум, например, в 2017 году выручка компании составила 2,6 миллиарда рублей, а прибыль — 566,2 миллиона рублей.

В этом году компания уже успела получить заказы на крупные проекты — в январе она стала победителем тендера на создание инфраструктуры для системы безбарьерной системы оплаты проезда «свободный поток» на строящейся Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье. Сумма контракта составила 5,1 миллиарда рублей.

«Казань-Телематика» в январе стала победителем тендера на создание инфраструктуры для системы безбарьерной системы оплаты проезда на строящейся Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье. Фото: gkgz.ru

«Реальное время» направило запрос в «Казань-Телематику». Глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов подтвердил «Реальному времени», что НТС давно сотрудничают с его ведомством, и охарактеризовал это сотрудничество положительно. «Они давний партнер, систему «Платон» устанавливали. Свои функции выполняют», — добавил он.

Дарья Пинегина