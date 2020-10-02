Обыкновенные акции Сбербанка упали на 7,8%

Обыкновенные акции Сбербанка в ходе открытия торгов Московской биржи упали на 7,8% по отношению к отметке закрытия предыдущей сессии. В моменте они опускались до 209,54 рубля.

Привилегированные акции кредитной организации рухнули на 8,4% — до 201,5 рубля за штуку.

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По данным ТАСС, обыкновенные акции банка стоили 208,29 руб. за штуку, на пике снижения — 207,77 рубля за одну акцию. Стоимость привилегированных акций опускалась до 202,44 рубля за штуку, а в минимуме — до 201,5 рубля. Котировки Сбербанка снижаются после дивидендной отсечки.

Ранее «Реальное время» сообщало, что до 5 октября Сбербанк выплатит своим акционерам рекордные в истории российского рынка дивиденды — 422,4 млрд рублей. Это составляет 50% его чистой прибыли за прошлый год. Размер дивиденда по одной обыкновенной или привилегированной акции равен 18,7 рубля.

