Новости общества

15:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Минобороны Азербайджана заявили, что Армения планирует создать женский батальон

14:23, 02.10.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
В Минобороны Азербайджана заявили, что Армения планирует создать женский батальон
Фото: youtube.com / скриншот

Руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что Армения планирует направить в Нагорный Карабах женский батальон. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Даргяхлы, в армянских вооруженных силах серьезная нехватка личного состава: «Причиной этого, наряду с большим количеством жертв, является деморализация личного состава ряда частей вооруженных сил Армении на передовой и участившийся отказ многих военнослужащих воевать».

Фото: realnoevremya.ru

Он обратил внимание, что сейчас женский батальон Армении укомплектовывается.

Вчера в Минобороны Азербайджана сообщили, что их вооруженные силы в Нагорном Карабахе подбили восемь армянских систем залпового огня «Град».

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также