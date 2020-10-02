В Минобороны Азербайджана заявили, что Армения планирует создать женский батальон

Руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что Армения планирует направить в Нагорный Карабах женский батальон. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Даргяхлы, в армянских вооруженных силах серьезная нехватка личного состава: «Причиной этого, наряду с большим количеством жертв, является деморализация личного состава ряда частей вооруженных сил Армении на передовой и участившийся отказ многих военнослужащих воевать».

Фото: realnoevremya.ru

Он обратил внимание, что сейчас женский батальон Армении укомплектовывается.

Вчера в Минобороны Азербайджана сообщили, что их вооруженные силы в Нагорном Карабахе подбили восемь армянских систем залпового огня «Град».

