Кадыров предложил Навальному считать его заказчиком отравления

Фото: telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил оппозиционеру и блогеру Алексею Навальному считать его заказчиком отравления. Об этом он написал в своем Telegram.



«Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия», — написал глава республики. Он отметил, что в этом случае в его «копилке абсурдов» появилось бы еще одно уникальное обвинение. «Подумай об этом, дарю идею», — написал глава Чечни.

instagram.com/navalny

Ранее Алексей Навальный заявил, что намерен подать в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за его слова о сотрудничестве блогера с ЦРУ.

