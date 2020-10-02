В России впервые с начала июня выявлено более 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 9 412 новых случаев коронавируса. В последний раз такой показатель был зафиксирован в начале июня (на 1 июня — 9 035 случаев).

В Москве зарегистрировано 2 704 заболевших за сутки.

Всего на 2 октября в России COVID-19 заразились 1 194 643 человек.

В конце сентября эксперт спрогнозировал нарастание заболевших COVID-19 в России через 2—3 недели, а при наихудшем сценарии — в начале ноября.



В Татарстане за последние сутки выявлено 28 новых случаев коронавируса.