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На «искусственный интеллект» для транспортной системы Казани направят 100 миллионов

16:35, 04.09.2020 3
На «искусственный интеллект» для транспортной системы Казани направят 100 миллионов
Фото: kzn.ru

Система увидит все происходящее на дорогах

До 100 миллионов рублей потратят на первый этап работ по созданию автоматизированной информационной системы «Единая платформа управления транспортной системой» в Татарстане. Заказчиком выступило ГБУ «Безопасность дорожного движения», которым руководит экс-глава ГИБДД республики Рифкат Минниханов.

Деньги на создание новой системы выделят из федерального и регионального бюджетов 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проектирование системы должно завершиться не позднее 20 ноября 2020 года, создать ее должны до 1 декабря.

На первом этапе система создается для автоматизации процессов в Казанской городской агломерации — сюда входят исполкомы Казани, Зеленодольского, Высокогорского, Пестречинского, Лаишевского, Верхнеуслонского, Арского, Тюлячинского районов. На следующих этапах планируется масштабирование системы на другие агломерации РТ. Ранее общая сумма затрат на всю систему оценивалась в 370 млн рублей.

На первом этапе система создается для автоматизации процессов в Казанской городской агломерации — сюда входят исполкомы Казани, Зеленодольского, Высокогорского, Пестречинского, Лаишевского, Верхнеуслонского, Арского, Тюлячинского районов. Фото Максима Платонова

Цель создания системы — «обеспечение взаимосвязанного функционирования всех подсистем и сервисов ИТС дорожной сети городской агломерации как единого целого», это нужно для повышения пропускной способности транспортной сети и безопасности участников дорожного движения.

Система позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию на дорогах, а также оперативно ею управлять. Она включит в себя механизмы визуализации обстановки на дорогах, а также, как сказано в документах тендера, будет иметь возможность «поддержки принятия решения».

В нее должны войти модули, которые позволят контролировать почти все происходящее на дорогах. Вот какие возможности эта система будет иметь:

  • управление движением общественного транспорта,
  • управление дорожными работами,
  • выдача транспортных разрешений,
  • контроль эффективности инженерно-технических средств (к таким, например, можно отнести видеокамеры),
  • централизованное информирование участников движения,
  • конфигурация парковочного пространства.

    Единая платформа управления транспортной системой должна функционировать круглосуточно, без перерывов.

    «Основная цель в том, что все информационные системы должны быть интегрированы между собой. Все дальнейшие разработки должны быть уже на базе этой платформы», — сообщил «Реальному времени» Рифкат Минниханов.

    В Татарстане также планируют создать центр мониторинга и системы оповещения для профессиональных водителей

    В июне ГБУ «Безопасность дорожного движения» заказало создание центра диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом (ЦДМУ) за 131 млн рублей. Он будет заниматься системами метеомониторинга, мониторинга параметров транспортного потока, а также информированием участников дорожного движения.

    Для этого на 15 участках дорог в Татарстане установят автоматические метеостанции, а также табло, где будут транслировать сообщения о пробках, ДТП, погодных условиях и проведении дорожных работ.

    Победителем тендера стало ООО «Казань-Телематика» — разработчик компьютерного программного обеспечения. Владельцем компании является ООО «НТС», совладельцем которого раньше был миллиардер Игорь Ротенберг.

    На 15 участках дорог в Татарстане установят автоматические метеостанции, а также табло, где будут транслировать сообщения о пробках, ДТП, погодных условиях и проведении дорожных работ. Фото blog.tts.ru

    Вскоре стало известно, что ГБУ заплатит 9,4 млн рублей за комплекс работ по созданию системы оповещения водителей на 15-м канале «Си-Би» — частоте дальнобойщиков и профессиональных водителей — на федеральных автодорогах. На этой частоте планируется сообщать водителям о ситуации на дорогах и возможных авариях.

    Дарья Пинегина
    Общество Татарстан
    комментарии 3

    комментарии

    • Анонимно 16:47
      Отличные новости! Пенсионеры разберутся, надеюсь
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    • Анонимно 16:49
      Надеюсь, следующим этапом будут мобильные приложения для потребителей
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    • Анонимно 16:51
      Надеюсь, будут какие-то резервные решения на случай, если главная сломается
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