На «искусственный интеллект» для транспортной системы Казани направят 100 миллионов

Система увидит все происходящее на дорогах

До 100 миллионов рублей потратят на первый этап работ по созданию автоматизированной информационной системы «Единая платформа управления транспортной системой» в Татарстане. Заказчиком выступило ГБУ «Безопасность дорожного движения», которым руководит экс-глава ГИБДД республики Рифкат Минниханов.

Деньги на создание новой системы выделят из федерального и регионального бюджетов 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проектирование системы должно завершиться не позднее 20 ноября 2020 года, создать ее должны до 1 декабря.

На первом этапе система создается для автоматизации процессов в Казанской городской агломерации — сюда входят исполкомы Казани, Зеленодольского, Высокогорского, Пестречинского, Лаишевского, Верхнеуслонского, Арского, Тюлячинского районов. На следующих этапах планируется масштабирование системы на другие агломерации РТ. Ранее общая сумма затрат на всю систему оценивалась в 370 млн рублей.

На первом этапе система создается для автоматизации процессов в Казанской городской агломерации — сюда входят исполкомы Казани, Зеленодольского, Высокогорского, Пестречинского, Лаишевского, Верхнеуслонского, Арского, Тюлячинского районов. Фото Максима Платонова

Цель создания системы — «обеспечение взаимосвязанного функционирования всех подсистем и сервисов ИТС дорожной сети городской агломерации как единого целого», это нужно для повышения пропускной способности транспортной сети и безопасности участников дорожного движения.

Система позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию на дорогах, а также оперативно ею управлять. Она включит в себя механизмы визуализации обстановки на дорогах, а также, как сказано в документах тендера, будет иметь возможность «поддержки принятия решения».

В нее должны войти модули, которые позволят контролировать почти все происходящее на дорогах. Вот какие возможности эта система будет иметь:

управление движением общественного транспорта,

управление дорожными работами,

выдача транспортных разрешений,

контроль эффективности инженерно-технических средств (к таким, например, можно отнести видеокамеры),

централизованное информирование участников движения,

конфигурация парковочного пространства.

Единая платформа управления транспортной системой должна функционировать круглосуточно, без перерывов.



«Основная цель в том, что все информационные системы должны быть интегрированы между собой. Все дальнейшие разработки должны быть уже на базе этой платформы», — сообщил «Реальному времени» Рифкат Минниханов.

В Татарстане также планируют создать центр мониторинга и системы оповещения для профессиональных водителей



В июне ГБУ «Безопасность дорожного движения» заказало создание центра диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом (ЦДМУ) за 131 млн рублей. Он будет заниматься системами метеомониторинга, мониторинга параметров транспортного потока, а также информированием участников дорожного движения.

Для этого на 15 участках дорог в Татарстане установят автоматические метеостанции, а также табло, где будут транслировать сообщения о пробках, ДТП, погодных условиях и проведении дорожных работ.

Победителем тендера стало ООО «Казань-Телематика» — разработчик компьютерного программного обеспечения. Владельцем компании является ООО «НТС», совладельцем которого раньше был миллиардер Игорь Ротенберг.

На 15 участках дорог в Татарстане установят автоматические метеостанции, а также табло, где будут транслировать сообщения о пробках, ДТП, погодных условиях и проведении дорожных работ. Фото blog.tts.ru

Вскоре стало известно, что ГБУ заплатит 9,4 млн рублей за комплекс работ по созданию системы оповещения водителей на 15-м канале «Си-Би» — частоте дальнобойщиков и профессиональных водителей — на федеральных автодорогах. На этой частоте планируется сообщать водителям о ситуации на дорогах и возможных авариях.



Дарья Пинегина