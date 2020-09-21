Итоги дня: скачок валюты, старт отопительного сезона и приостановка строительства метро в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 21 сентября.
- Состоялся первый день форума Kazan Digital Week. На нем выступили президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а также председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и другие. Последний, в частности, рассказал, кого больше всего затронул «коронакризис» и какая от него польза.
- В Казани Приволжское управление Ростехнадзора приостановило строительство первого участка второй линии метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Сотрудники ведомства выявили, что строительно-монтажные работы продолжаются без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов
- В Казанской ратуше прошла I сессия Казанской городской думы четвертого созыва, в которой принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. На должность главы муниципального образования Казани выдвинули одну кандидатуру — действующего мэра Ильсура Метшина. Его и выбрали градоначальником тайным голосованием.
- Сегодня курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 90 рублей — максимально он стоил 90,33 рубля (на 11.19 мск). Вырос и доллар, пиковое значение в 76,53 рубля зафиксировано в 11.49 мск. Такой отметки он впервые достиг с 9 сентября — валюты торгуются на уровне начала 2016 года. Эксперты рассказали «Реальному времени», почему произошло падение рубля и кому это выгодно.
- Главам МИД ЕС не удалось принять решение по санкциям против Белоруссии. Теперь этот вопрос рассмотрят главы государств и правительств. Об этом сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
- В Казани, по данным сервиса ЦИАН, находится одна из самых маленьких квартир в России — ее площадь равна 9,5 кв. метра. Стоимость такого жилья в доме 1976 года на улице Седова оценивается в 1,4 млн рублей. Всего в Казани на продажу выставлено примерно 300 маленьких квартир.
- В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир». Лекарство будет стоить от 12 320 рублей. Его заказали почти все крупные аптечные сети страны.
- В Казани пользователи заметили, что на Горьковском шоссе устанавливают новые камеры. В соцсетях предполагают, что дорожники стали заменять комплексы фиксации нарушений «Автодория» на новые комплексы «Кордон-М».
- В США арестовали женщину, отправившую в Белый дом посылку с ядовитым веществом рицин лично Дональду Трампу. Ее задержали при попытке въехать из Канады в США на пограничном переходе в Нью-Йорке. При ней было оружие.
- Сегодня в Казани официально стартовал отопительный сезон. Тепло подано уже в более чем 470 объектов (57% от общего количества). Отопление дано в 137 школ (68% от плана), 295 детсадов (80%) и 26 объектов здравоохранения (22%). Тем временем в жилые дома давать тепло не спешат — УК аргументируют это тем, что в ближайшую неделю в Татарстане ожидается теплая погода.
- АО «Русская медная компания» отказалось от строительства горно-обогатительного комбината в Абзелиловском районе Башкирии. «Реальное время» уже писало, что экоактивисты выступили против этого.
- Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская высказала свое мнение о новом законопроекте, позволяющем проводить реновацию в российских регионах. Так, Хованская считает, что авторы включили пункт об отсутствии расходов федерального бюджета, только чтобы избежать процедуры правительственного отзыва.
- Мэром Зеленодольска избран глава района Михаил Афанасьев. Депутаты городского совета поддержали его на первой сессии.
- Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады судьям РФ на 3%. Повышение ожидается с 1 октября.
- Сегодня на форуме Kazan Digital Week гендиректор компании «Инностейдж» Айдар Гузаиров сообщил, что в 2021 году в Иннополисе планируется открытие киберполигона.
- Сериалы «Хранители», «Шиттс Крик» и «Наследники» стали обладателями телевизионной премии Emmy в основных номинациях.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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