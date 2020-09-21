Аркадий Дворкович: «Понятно, что сегодня мир столкнулся с беспрецедентным кризисом»

Нынешний кризис создает новые возможности

«Понятно, что сегодня мир столкнулся с беспрецедентным кризисом, и это очевидно, исходя из цифр. Уже на данный момент, думаю, что больше 4 млрд человек так или иначе подвергались карантинным ограничениям. Снижение прямых иностранных инвестиций в мире составило более 30%, более чем на треть снизилась выручка многонациональных компаний. Самый серьезный спад наблюдается в таких отраслях, как туризм и пассажирские авиаперевозки, общественное питание, нефтегазовый сектор и энергетика, транспорт и машиностроение», — констатировал председатель фонда «Сколково», экс-вице-премьер «медведевского» правительства России Аркадий Дворкович на пленарном заседании международного онлайн-форума Kazan Digital Week 2020.



Но в кризисе есть плюс, уверен бывший вице-премьер России: «В таких сферах, как онлайн-образование, телемедицина, сервисы доставки, решения для связи и видеоконференций, онлайн-игры и развлечения, наблюдается настоящий бум. И для всех нас, для бизнеса, для общества, очевиден рост спроса на эти разработки, на эти продукты и услуги. Также кризис стал стимулом для инноваций в таких сферах, как экспертные и диагностические системы, например, для автоматизации снимков МРТ и КТ, систем дезинфекции, индивидуального мониторинга и систем для контроля контактов людей, систем видеоаналитики, систем тестирования в самых разных сферах».



Самый серьезный спад наблюдается в таких отраслях, как туризм и пассажирские авиаперевозки, общественное питание, нефтегазовый сектор и энергетика, транспорт и машиностроение, констатировал Дворкович. Фото Максима Платонова

100 миллиардов выручки от 2,5 тысячи компаний



То, что кризис создает новые возможности, по словам Дворковича, можно наблюдать на примере «Сколково».

«К моменту нынешнего кризиса «Сколково» уже достигло определенных успехов. Мы считаем их беспрецедентными за тот период, который «Сколково» существует. Когда я говорю «Сколково» — это не только территория в Москве, это вся Россия, включая и Иннополис, который является одним из наших крупнейших партнеров. В целом у нас по России 15 технопарков региональных операторов, и мы видим, что они развиваются очень быстро, и прежде всего мы прирастаем именно за счет регионов».

Сегодня оказывают услуги более чем 2,5 тысячи стартапов, которые зарабатывают более 100 миллиардов рублей выручки и активно привлекают инвестиции: например, за 2019 год они составили около 14 миллиардов рублей.

Среди татарстанских партнеров Дворкович отметил «Татнефть», КАМАЗ и банк «Зенит».

Председатель фонда похвастался и тем, что один из резидентов кластера биомедицинских технологий — компания «Кромис» недавно получила регистрационное удостоверение Минздрава РФ на выпуск препарата от коронавируса «Авифавир». Напомним, в Казани при лечении пациентов с COVID-19 его начали применять еще летом.

Трендом будущего, по мнению Дворковича, является цифровая трансформация отраслей экономики. Фото sk.ru

«Мы довольны тем, что передовые регионы, такие как Татарстан, быстрее внедряют соответствующие цифровые технологии»

Трендом будущего, по мнению Дворковича, является цифровая трансформация отраслей экономики, прежде всего на основе внедрения цифровых технологий в практические области: «Это телемедицинские решения, связанные с цифровой диагностикой, решения, связанные с помощью врача».

Дворкович заявил, что существующие системы регулирования и финансовая модель в сфере здравоохранения не отвечают запросу современных бизнесов, современных технологий в здравоохранении: «Нам необходимо партнерство с государством, с тем, чтобы изменить регулирование финансовой модели и активировать сектор здравоохранения до внедрения таких услуг. Но много здесь зависит от регионов. Мы довольны тем, что передовые регионы, такие как Татарстан, Москва, Ивановская область, ряд других, быстрее внедряют соответствующие цифровые технологии».

Другие направления включают в себя роботизацию ресурсоемких процессов, развитие онлайн-торговли, сектора услуг.

«Изменение регулирования необходимо для продолжения финансовой поддержки, прежде всего стимулирования спроса на инновационные решения, продолжения развития венчурного финансирования. Сегодня, к сожалению, эта сфера находится в кризисе», — подчеркнул Дворкович.

Подробный репортаж с первого дня форума Kazan Digital Week читайте вскоре в «Реальном времени».

Дарья Пинегина