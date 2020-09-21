CNN: в США арестовали женщину, которая хотела отравить Трампа

Представитель американских правоохранительных органов рассказал, что женщина, отправившая в Белый дом посылку с ядовитым веществом рицин, арестована при попытке въехать из Канады в США на пограничном переходе в Нью-Йорке. При ней было оружие, сообщает телеканал CNN.



Прокуратура в Вашингтоне готовится предъявить ей обвинения.

Специалисты после анализа содержащегося в посылке вещества подтвердили, что речь идет о рицине. Отравление этим веществом может быть фатальным.



Ранее сообщалось, что Дональду Трампу направили посылку со смертельным ядом. Правоохранительные органы перехватили посылку на имя президента США Дональда Трампа, а секретная служба и ФБР расследовали попытку отправления американского президента.

