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Сегодня в Казани стартовал отопительный сезон

13:26, 21.09.2020 1
Сегодня в Казани стартовал отопительный сезон
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казани официально стартовал отопительный сезон. Тепло подано уже в более чем 470 объектов (57% от общего количества).

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, отопление дано в 137 школ (68% от плана), 295 детсадов (80%) и 26 объектов здравоохранения (22%). Подключение к теплу образовательных и лечебных учреждений города ведется в постоянном режиме на основе поступающих заявок.

В мэрии также напомнили, что перевод отопительных систем в рабочий режим может занять до двух недель.

В Набережных Челнах, по словам первого замруководителя исполкома города Ильи Зуева, включение отопления ориентировочно произойдет на следующей неделе.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 сен
    а почему пресс-служба не опубликовало постановление о начале отопительного сезона?
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