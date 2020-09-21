Сегодня в Казани стартовал отопительный сезон

Сегодня в Казани официально стартовал отопительный сезон. Тепло подано уже в более чем 470 объектов (57% от общего количества).

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, отопление дано в 137 школ (68% от плана), 295 детсадов (80%) и 26 объектов здравоохранения (22%). Подключение к теплу образовательных и лечебных учреждений города ведется в постоянном режиме на основе поступающих заявок.

В мэрии также напомнили, что перевод отопительных систем в рабочий режим может занять до двух недель.

В Набережных Челнах, по словам первого замруководителя исполкома города Ильи Зуева, включение отопления ориентировочно произойдет на следующей неделе.

