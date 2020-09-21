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В 2021 году в Иннополисе планируется открыть киберполигон

12:47, 21.09.2020
В 2021 году в Иннополисе планируется открыть киберполигон
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казани на Международном форуме Kazan Digital Week гендиректор компании «Инностейдж» Айдар Гузаиров сообщил, что в 2021 году в Иннополисе планируется открытие киберполигона.

По его словам, на нем российские и зарубежные компании смогут тестировать свои программы для выявления слабых мест в системах защиты. Гузаиров обратил внимание, что это уникальный проект — один из первых такого класса в России и мире.

Напомним, что в сентябре в Иннополисе совместно с «Росэнергоатомом» запустили строительство Центра обработки данных. На его финансирование потратят 4 млрд рублей.

Технологии Татарстан
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