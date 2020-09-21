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«Русская медная компания» отказалась от строительства горно-обогатительного комбината в Башкирии

16:33, 21.09.2020 6
«Русская медная компания» отказалась от строительства горно-обогатительного комбината в Башкирии
Фото: vk.com

АО «Русская медная компания» отказалось от строительства горно-обогатительного комбината в Абзелиловском районе Башкирии.

Как сообщили в «Русской медной компании», освоение месторождений и строительство горно-обогатительного комбината в Абзелиловском районе прекращено из-за недостаточности необходимых для проектирования данных.

«Социальная и человеческая ответственность, реальная, а не на бумаге, экологическая безопасность — ежедневные задачи для каждого, кто трудится в РМК», — заявили представители компании.

Напомним, что вчера жители села Аскарово Абзелиловского района вышли на сход в защиту горы Крыктытау. Они выступили против ее разработки и строительства ГОКа.

Ранее сообщалось, что активистов поддерживают жители Магнитогорска и Сибая.

Общество Башкортостан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 21 сен
    После Куштау не хотят лишний раз раздражать народ
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  • Анонимно 21 сен
    очень надеюсь. но плохо им верю
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  • Анонимно 21 сен
    Вобщем, не будет у нас скоро ни меди, ни золота, ни железа, ни угля... Назад, в пещеру! Сидеть на дереве, махать каменным топором и жевать абзелиловский хрен, который такими темпами останется единственным разрешенным объектом добычи.
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    Анонимно 21 сен
    Чтобы так рассуждать надо хоть немного владеть пониманием что здесь происходит с экологией, а здесь и без этого медного ГОКа очень плохая экологическая ситуация.
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  • Анонимно 21 сен
    деревня вышла.... и меди не будет... дураки на смогли убедить деревню и согласились. что медь России не надо
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  • Анонимно 21 сен
    хорошо рассуждать сидя где нибудь в Москве или еще где то , а мы живем здесь , итак экология в Магнитке мягко говоря не очень, а если еще построить медный ГОК, то ситуация будет просто катастрофическая,и для Аскарово и для Магнитки, а сидеть и рассуждать с умным видом это очень просто, не зная реальной ситуации на месте.
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