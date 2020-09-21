«Русская медная компания» отказалась от строительства горно-обогатительного комбината в Башкирии

АО «Русская медная компания» отказалось от строительства горно-обогатительного комбината в Абзелиловском районе Башкирии.

Как сообщили в «Русской медной компании», освоение месторождений и строительство горно-обогатительного комбината в Абзелиловском районе прекращено из-за недостаточности необходимых для проектирования данных.

«Социальная и человеческая ответственность, реальная, а не на бумаге, экологическая безопасность — ежедневные задачи для каждого, кто трудится в РМК», — заявили представители компании.

Напомним, что вчера жители села Аскарово Абзелиловского района вышли на сход в защиту горы Крыктытау. Они выступили против ее разработки и строительства ГОКа.



Ранее сообщалось, что активистов поддерживают жители Магнитогорска и Сибая.

