Путин повысил судьям зарплаты
Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады судьям РФ на 3%. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ», — говорится в документе.
Правительству поручено обеспечить финансирование расходов с реализацией указа.
Ранее Владимир Путин утвердил несколько судей в судах Татарстана.
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