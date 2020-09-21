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Путин повысил судьям зарплаты

17:30, 21.09.2020
Путин повысил судьям зарплаты
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады судьям РФ на 3%. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ», — говорится в документе.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов с реализацией указа.

Ранее Владимир Путин утвердил несколько судей в судах Татарстана.

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