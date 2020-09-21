В Казани находится одна из самых маленьких квартир в России

В Казани находится одна из самых маленьких квартир в России — ее площадь равна 9,5 кв. метра. Стоимость такого жилья в доме 1976 года на улице Седова оценивается в 1,4 млн рублей.

По данным рейтинга сервиса ЦИАН, всего в Казани на продажу выставлено примерно 300 маленьких квартир. По Татарстану зарегистрировано около тысячи объявлений с жильем в 20—28 кв. метров и с однокомнатными квартирами с метражом 30 «квадратов».

В рейтинге с самыми маленькими квартирами Татарстану досталось 4-е место.

На первом месте Московская область (6,6 кв. метра за 1,15 млн рублей), на втором — Башкирия (9,1 кв. метра за 430 тыс. рублей), на третьем — Крым (9,2 кв. метра за 1,15 млн рублей). Пятерку лидеров замыкает Тюменская область (9,9 кв. метра за 700 тыс. рублей).

Напомним, что, по данным ЦИАН, в Казани продается самая большая квартира в Приволжском федеральном округе. Ее площадь равна 620 «квадратам».

