Соавтор предыдущего законопроекта о реновации раскритиковала новую инициативу

Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская высказала свое мнение о новом законопроекте, позволяющем проводить реновацию в российских регионах. Она нашла ряд недочетов в документе.

Так, Хованская считает, что авторы включили пункт об отсутствии расходов федерального бюджета, только чтобы избежать процедуры правительственного отзыва.

«В проекте говорится о комплексном развитии территории при условии, что половину от нее составляют определенные здания. А остальные 50% — что, вообще любые дома? Как это может быть?» — приводит ее слова «Коммерсант».

Депутат также считает странным, что дом может быть включен в программу двумя третями голосов собственников и нанимателей пропорционально «общему числу жилых помещений», тогда как при выходе из программы в расчет принимаются лишь голоса собственников без отсылки к площадям квартир.

Издание отмечает, что Хованская и сама выступала соавтором схожего законопроекта о реновации в 2018 году.

Ранее сообщалось, что по новому документу расселение жильцов возможно при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме.

