В Татарстане на трассах начали установку новых дорожных камер

В Казани пользователи заметили, что на Горьковском шоссе устанавливают новые камеры. В соцсетях предполагают, что дорожники стали заменять комплексы фиксации нарушений «Автодория» на новые комплексы «Кордон-М».



Новые камеры реагируют не только на превышение скорости. Они также фиксируют

выезд на встречную полосу, выезд на выделенную полосу, пересечение сплошной, проезд на красный и ряд других нарушений.



Ранее начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов уже говорил, что комплексы «Автодория» технически устарели и на дорогах республики их будут заменять на более новые.