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В Татарстане на трассах начали установку новых дорожных камер

14:53, 21.09.2020
В Татарстане на трассах начали установку новых дорожных камер

В Казани пользователи заметили, что на Горьковском шоссе устанавливают новые камеры. В соцсетях предполагают, что дорожники стали заменять комплексы фиксации нарушений «Автодория» на новые комплексы «Кордон-М».

Новые камеры реагируют не только на превышение скорости. Они также фиксируют
выезд на встречную полосу, выезд на выделенную полосу, пересечение сплошной, проезд на красный и ряд других нарушений.

Ранее начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов уже говорил, что комплексы «Автодория» технически устарели и на дорогах республики их будут заменять на более новые.

ОбществоАвто Татарстан
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