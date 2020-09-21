Российский препарат от коронавируса появился в аптеках

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир». Лекарство будет стоить от 12 320 рублей.

«Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали», — передает ТАСС слова гендиректора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева.

Он утверждает, что лекарство заказали почти все крупные аптечные сети страны.

Планируется, что на первом этапе продаж лекарство поступит примерно в 10 тысяч аптек. Младенцев обратил внимание, что в стране около 60 тысяч аптек, и чтобы граждане могли свободно купить препарат, достаточно поставить его в половину торговых точек.

Ранее эксперты объясняли высокую цену лекарства большим спросом и пандемией.