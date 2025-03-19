Самигуллина переизбрали муфтием РТ, ВСУ атаковали энергообъект в РФ после разговора Путина и Трампа
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 19 марта.
- В «Казань Экспо» прошел IX Съезд Духовного управления мусульман республики. На нем в четвертый раз муфтием Татарстана избрали Камиля хазрата Самигуллина. Он занимает этот пост с апреля 2013 года. Главным казыем Татарстана вновь избрали Джалиля хазрата Фазлыева. Он работает в этой должности с 2006 года. Подробнее — в материале «Реального времени».
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- Минобороны сообщило об атаке украинскими беспилотниками на объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае, произошедшей ночью 19 марта. Она была совершена спустя несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в ходе которых по предложению президента США Дональда Трампа президент России Владимир Путин принял решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. При этом глава государства не стал отменять свой приказ. В Кремле заявили, что рассматривают атаки ВСУ на энергообъекты на Кубани как саботаж достигнутых договоренностей.
- Телеведущий Иван Ургант опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он зарегистрировался в качестве ИП в Париже для производства развлекательных шоу. По словам Урганта, в настоящее время он находится в Москве и не планирует переезд или начало нового бизнеса.
- К 17 годам колонии особого режима приговорен ранее судимый за кражи, грабеж и самоуправство казанец Игорь Зубрилин. Сегодня Верховный суд Татарстана признал его виновным в разбоях, подделке паспорта и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью одного пассажира, который умер после приема смеси клозапина с алкоголем. При этом суд оправдал таксиста по обвинению в покушении на жизнь другого, несовершеннолетнего пассажира.
- В России разрешат работодателям привлекать несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие дни во время летних каникул. Как рассказал «Реальному времени» директор татарстанского центра занятости Тимур Муллин, подростки и так законодательно имеют право работать. Поправки к законопроекту регулируют трудовые отношения и сокращают риски нелегального найма детей. В то же время все эксперты издания сошлись во мнении: школьники трудоустраиваются очень охотно. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Стоимость золота обновила исторический максимум. Апрельские фьючерсы достигли рекордной отметки в $3052,4 за унцию на Чикагской товарной бирже.
- «Ак Барс» отправился на последнюю выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команде предстоит сыграть два матча в Астане и Новосибирске. В состав вошли 28 хоккеистов: три вратаря, девять защитников и 16 нападающих. Вместе с командой отправились защитник Альберт Яруллин и форвард Никита Дыняк, пропустивший последние матчи «Ак Барса» из-за проблем со здоровьем.
- Казанский спортсмен и лидер сборной России по велоспорту-ВМХ Ирек Ризаев получил нейтральный статус, что позволяет ему участвовать в крупнейших международных соревнованиях. Вместе с ним нейтральный статус получила 18-летняя Светлана Рыбина, специализирующаяся на треке и шоссе.
- Городской суд Набережных Челнов продлил арест бывшего главы Актанышского района Энгеля Фаттахова еще на два месяца. Ему предъявлено обвинение по шести эпизодам — четыре эпизода получения взятки и два эпизода превышения должностных полномочий.
- Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца стендапера Артемия Останина по делу о разжигании ненависти. По данным следствия, дело связано с публичным выступлением в Москве, где комик, предположительно, позволил себе враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность.
- Госдума приняла сразу в первом и окончательном чтении законопроект, устанавливающий 9 августа Днем воинской славы России — Днем окончания Ленинградской битвы (1944 год). Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента президентом России Владимиром Путиным.
- Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии, «вероятно, произойдет». Ранее там встречались делегации России и США. Также Уиткофф сообщил, что санкции против России могут быть ослаблены при прекращении огня.
- Прошел обмен пленными между Россией и Украиной по схеме «175 на 175». РФ также передала 22 тяжелораненых военнопленных, которым нужна срочная медицинская помощь.
Дарья Пинегина
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