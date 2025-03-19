Возможная встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии, «вероятно, произойдет». Об этом сообщили в РИА «Новости».

Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров. В нем уточнили, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.

Накануне состоялся телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в котором они подробно обсудили ситуацию вокруг Украины. Одной из ключевых тем беседы стало предложение Трампа о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал команду российским военным о ее реализации.



Анастасия Фартыгина