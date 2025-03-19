Россия и Украина обменялись военнослужащими: 175 российских солдат вернулись домой

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 19 марта, состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. В результате переговоров вернулись 175 российских военнослужащих. В ответ Украина получила столько же своих солдат, а также 22 тяжелораненых военнопленных, которым нужна срочная медицинская помощь. Накануне президент России заявил, что в качестве жеста доброй воли вернет Украине 23 сильно травмированных военных.

Все возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии, где им предоставляют психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, им дают возможность связаться с родственниками.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

После завершения процедур освобожденные солдаты будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Посреднические усилия в этом обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Анастасия Фартыгина