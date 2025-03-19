Стоимость золота обновила исторический максимум
Апрельские фьючерсы достигли рекордной отметки в $3052,4 за унцию на Чикагской товарной бирже. Цена впервые в истории превысила уровень в $3050. Рост составил 0,38% по сравнению с предыдущими торгами.
В ноябре прошлого года стоимость вырастала на фоне утверждения президентом России Владимиром Путиным новой ядерной доктрины.
Чем обусловлен рост драгметалла, какие драйверы укрепят свои позиции и как покупка «виртуального» золота поможет гражданам сохранить и приумножить сбережения в условиях высокой инфляции — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.