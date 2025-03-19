Стоимость золота обновила исторический максимум

Фото: Динар Фатыхов

Апрельские фьючерсы достигли рекордной отметки в $3052,4 за унцию на Чикагской товарной бирже. Цена впервые в истории превысила уровень в $3050. Рост составил 0,38% по сравнению с предыдущими торгами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ноябре прошлого года стоимость вырастала на фоне утверждения президентом России Владимиром Путиным новой ядерной доктрины.

Чем обусловлен рост драгметалла, какие драйверы укрепят свои позиции и как покупка «виртуального» золота поможет гражданам сохранить и приумножить сбережения в условиях высокой инфляции — в материале «Реального времени».

Рената Валеева