Бывший вице-премьер Татарстана Фаттахов останется под стражей еще на два месяца

Фото: Мария Зверева

Городской суд Набережных Челнов принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего главы Актанышского района Энгеля Фаттахова еще на два месяца. Об этом пишет chelny-biz.ru.

Фаттахов находится в следственном изоляторе с мая прошлого года, таким образом, он остается под арестом уже 10 месяцев. Адвокаты и сам обвиняемый просили суд изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на плохое самочувствие Фаттахова и трудности, связанные с его транспортировкой из Чистополя в Набережные Челны для участия в следственных мероприятиях и продлении ареста.

Фаттахову предъявлено обвинение по шести эпизодам — четыре эпизода получения взятки и два эпизода превышения должностных полномочий.

Параллельно с этим в Актанышском районном суде рассматривается иск прокурора Сергея Назарова о законности отставки Фаттахова с должности главы района «по собственному желанию».

Напомним, что депутаты Актанышского района приняли отставку Фаттахова в августе прошлого года именно с такой формулировкой, отклонив представление прокуратуры об увольнении по утрате доверия. Прокурор Назаров настаивает на изменении основания увольнения на «утрату доверия», указывая на нарушение Фаттаховым антикоррупционного законодательства.



Рената Валеева