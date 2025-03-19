Суд Татарстана признал казанского таксиста отравителем, но частично оправдал его

Согласно приговору, умышленное убийство пассажира и покушение на жизнь подростка не доказаны

Фото: Ирина Плотникова

К 17 годам колонии особого режима приговорен ранее судимый за кражи, грабеж и самоуправство казанец Игорь Зубрилин. Сегодня Верховный суд Татарстана признал его виновным в разбоях, подделке паспорта и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью одного пассажира, который умер после приема смеси клозапина с алкоголем. При этом суд оправдал таксиста по обвинению в покушении на жизнь другого, несовершеннолетнего пассажира, передает журналист «Реального времени».

Вину в тяжких преступлениях подсудимый отрицал, уверяя, что никакой психотропный препарат в воду или водку не подмешивал и клиентов им не угощал, а с юным потерпевшим вообще познакомился лишь на следственных действиях. Признавался лишь в том, на чем был пойман с поличным — при задержании в Марий Эл он предъявил паспорт на чужое имя со своей фотографией, и позже заявил — нашел чужое удостоверение личности и подделал его ради шутки.

В прениях адвокат Лилия Габдрахманова просила об оправдании таксиста по всем тяжким эпизодам. Гособвинитель Яна Подольская предложила для него 22 года колонии особого режима, настаивая на доказанности вины.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии СК и прокуратуры, Зубрилин смог получить у знакомого — пациента психоневрологического диспансера сильнодействующий препарат клозапин, который подмешивал в питьевую воду и водку и предлагал своим пассажирам. Подбирал тех, кто уже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жертвой обвиняемого таксиста силовики считают 22-летнего Юрия Ефремова, который в ночь на воскресенье, 5 февраля 2023 года, уехал от бара на улице Профсоюзной, а его тело нашли в подъезде дома на улице 25 лет Октября. Причиной смерти стало отравление сочетанием алкоголя и клозапина. По версии силовиков, в подъезд его оттащил водитель такси, после того как подпоил и забрал его мобильник, оцененный в 34 тысячи рублей. Причем по дороге к этому дому таксист подвез на «Квартал» другую пассажирку — Люцию Хабириеву, которая потом недосчиталась цепочки с кулоном, мобильника и часов.

Согласно приговору, умысла на убийство по этому эпизоду у таксиста не было, однако он намеренно причинил здоровью Ефремова тяжкий вред.

В процессе мать погибшего заявила иск о компенсации морального вреда на 10 млн рублей, потерпевшая Хабириева потребовала возместить ей 199 тысяч рублей.

Эти иски суд сегодня удовлетворил частично — Ефремовым на 3 млн рублей, Хабириевой на 59 тысяч.

Еще одним потерпевшим в деле признан 17-летний подросток. По версии силовиков, после поездки в такси Зубрилина в ночь на 21 января 2023-го мальчишка проснулся в сугробе на окраине города, без мобильного телефона и в чужой обуви. Поскольку экспертиза на предмет отравления выжившего не проводилась, суд не смог признать доказанной версию обвинения, что парня тоже поили отравой, преследуя умысел на убийство.