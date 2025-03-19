Минобороны: Киев атаковал объект на Кубани БПЛА после «мирной инициативы» Путина и Трампа

Фото: Татьяна Демина

Минобороны сообщило об атаке украинскими беспилотниками на объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае, произошедшей ночью 19 марта. В ведомстве утверждают, что атака была совершена спустя несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в ходе которых, по предложению президента США Дональда Трампа, президент России Владимир Путин принял решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

— Ночью 19 марта текущего года, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России, принятого по предложению президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры, — заявили в Минобороны.

В ведомстве расценивают атаку ВСУ как «подготовленную провокацию, направленную на срыв мирных инициатив президента США».

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Также в Минобороны сообщили о том, что после получения приказа о прекращении ударов российские войска сбили семь собственных ударных беспилотников, уже находившихся в воздухе и нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры в Николаевской области, связанные с ВПК.

— Необходимо особо отметить, что в момент получения приказа Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на украинские объекты энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК, находящиеся в Николаевской области. ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», один дежурным истребителем ВКС России, — подчеркивается в сообщении.