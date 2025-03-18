Президенты России и США провели телефонный разговор: что известно

Фото: Реальное время

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в котором они подробно обсудили ситуацию вокруг Украины. Кремль сообщил, что разговор был откровенным и конструктивным.

Заявление Кремля

В ходе беседы Путин проинформировал Трампа о предстоящем обмене пленными между Россией и Украиной, который состоится 19 марта.

— Мы планируем обменять 175 человек на 175, — уточнил российский президент.

Лидеры двух стран также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений. Путин подчеркнул, что обе стороны несут особую ответственность за обеспечение безопасности в мире.

— Нормализация двусторонних отношений важна для стабильности, — добавил он.



Одной из ключевых тем беседы стало предложение Трампа о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал команду российским военным о ее реализации. Российская сторона также подчеркнула необходимость контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине.

Кремль выразил обеспокоенность по поводу недоговороспособности украинского руководства, которое ранее не раз нарушало достигнутые соглашения. Путин обратил внимание на серьезные риски, связанные с этой ситуацией, а также на преступления, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения России.

В ходе разговора обсуждались и гуманитарные аспекты конфликта. Путин подтвердил готовность России гарантировать жизнь и достойное обращение украинским военнослужащим в случае их сдачи в плен.



Лидеры стран также согласились начать переговоры по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Путин сообщил, что в качестве жеста доброй воли Россия передаст 23 тяжело раненых украинских военнослужащих.

Вдобавок Путин и Трамп договорились о создании экспертных групп, которые займутся вопросами урегулирования ситуации на Украине.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Помимо этого, Путин и Трамп обсудили международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря, выразив намерение сотрудничать в целях стабилизации этих кризисных точек. Обсуждались идеи по развитию взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Что касается хоккейных матчей, Трамп поддержал предложение Путина о проведении игр между российскими и американскими игроками из НХЛ и КХЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заявление Белого дома

В Белом доме сообщили, что президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, договорились о немедленном начале переговоров на Ближнем Востоке для урегулирования конфликта на Украине. Оба лидера подчеркнули, что этот конфликт «должен был завершиться еще давно».

По данным пресс-службы Белого дома, достижение мира на Украине сулит колоссальные экономические сделки для России и США, а также геополитическую стабильность в мире. В заявлении говорится, что будущее двусторонних отношений между двумя странами имеет огромный потенциал.

Трамп и Путин также обсудили Ближний Восток как регион для потенциального сотрудничества. Оба лидера согласились, что Иран не должен иметь возможности угрожать Израилю, что подчеркивает важность совместных усилий в предотвращении будущих конфликтов.

Президенты говорили о «широком спектре направлений», по которым можно наладить сотрудничество между США и Россией. Это включает в себя не только вопросы безопасности, но и экономические аспекты.

В заключение Белый дом подчеркнул важность улучшения двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой. Оба лидера выразили надежду на то, что совместные усилия приведут к стабильности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Анастасия Фартыгина