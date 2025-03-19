Казанский велогонщик Ризаев получил нейтральный статус на международных соревнованиях

Фото: Мария Зверева

Казанский спортсмен и лидер сборной России по велоспорту-ВМХ Ирек Ризаев получил нейтральный статус, что позволяет ему участвовать в крупнейших международных соревнованиях. Об этом свидетельствуют документы Международного союза велосипедистов (UCI), пишет ТАСС.

27-летний Ризаев — один из ведущих российских велогонщиков в дисциплине ВМХ-фристайл. В 2021 году он стал серебряным призером чемпионата Европы, а в 2024 году выиграл чемпионат России в дисциплине «рампа». Ризаев также является участником Олимпийских игр в Токио, где занял шестое место.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Вместе с Ризаевым нейтральный статус получила 18-летняя Светлана Рыбина, специализирующаяся на треке и шоссе.

В мае 2023 года UCI разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных индивидуальных атлетов, не имеющих связей с Россией, Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами.

Ранее Ирек Ризаев высказывал сомнения относительно подписания заявления о согласии на нейтральный статус, без которого спортсмены из России не допускаются к международным стартам.

Рената Валеева