Путин не отменил приказ о прекращении огня, несмотря на провокации Киева

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин не стал отменять команду о прекращении огня по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на провокационные действия Киева. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что Кремль рассматривает атаки ВСУ на энергообъекты на Кубани как саботаж достигнутых договоренностей. Он отметил, что оба президента — Владимир Путин и Дональд Трамп — проявили политическую волю в плане прекращения огня по объектам критической инфраструктуры. Путин дал необходимые команды Минобороны, однако, по словам Пескова, Киев не принял никаких мер для отмены атак.

— Я могу сказать с большой долей уверенности, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений, — заявил Песков, добавив, что Путин заинтересован в использовании всего арсенала возможностей для контактов с Трампом и аналогичная заинтересованность видна и со стороны Вашингтона.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что вопрос восстановления прямого авиасообщения между Россией и США в ходе телефонного разговора лидеров не обсуждался.

Напомним, 18 марта состоялся второй за последние полтора месяца телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который продлился почти 2,5 часа.