Суд арестовал комика Артемия Останина на два месяца
Мещанский суд Москвы арестовал стендапера Артемия Останина по делу о разжигании ненависти. Об этом сообщает ТАСС.
Он пробудет в СИЗО до 15 мая.
Накануне Следком сообщил о его задержании. Комик пытался покинуть страну. Останина доставили в Москву для допроса по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ). По данным следствия, дело связано с публичным выступлением в Москве, где комик, предположительно, позволил себе враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность. С жалобой на выступление Артемия Останина обращалось движение «Зов народа».
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