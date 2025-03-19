Иван Ургант опроверг информацию о регистрации ИП в Париже

Телеведущий Иван Ургант опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он зарегистрировался в качестве ИП в Париже для производства развлекательных шоу. По словам Урганта, в настоящее время он находится в Москве и не планирует переезд или начало нового бизнеса.

— Итак, в быстром темпе — не переезжаю. Бизнес не начинаю, — написал Ургант в своем телеграм-канале, развеяв слухи.

Иван Ургант — российский телеведущий, шоумен, музыкант и актер. Он известен широкой публике как ведущий популярного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Помимо этого, в разные годы он вел такие программы, как «Цирк со звездами», «Весна с Иваном Ургантом», «Прожекторперисхилтон», «Большая разница», «Смак» и многие другие.

Рената Валеева