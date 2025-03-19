День окончания Ленинградской битвы станет Днем воинской славы России
Госдума приняла сразу в первом и окончательном чтении законопроект, устанавливающий 9 августа Днем воинской славы России — Днем окончания Ленинградской битвы (1944 год). Об этом сообщили в РИА «Новости».
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента президентом России Владимиром Путиным.
Как отмечается в пояснительной записке, установление нового дня воинской славы подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы, которая стала самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны, и увековечит подвиг защитников Ленинграда.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что установление Дня воинской славы в годовщину окончания Ленинградской битвы — это дань уважения всем, кто отдал свои жизни за освобождение Родины и всего мира от фашизма.
— Сохранить память о них — наш долг, — заявлял Володин.
Председатель Госдумы также отметил, что те, кто переписывают историю в угоду политическим интересам, забыв, какой ценой досталась Победа и мирная жизнь их детей, не имеют будущего.
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