День окончания Ленинградской битвы станет Днем воинской славы России

Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла сразу в первом и окончательном чтении законопроект, устанавливающий 9 августа Днем воинской славы России — Днем окончания Ленинградской битвы (1944 год). Об этом сообщили в РИА «Новости».

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечается в пояснительной записке, установление нового дня воинской славы подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы, которая стала самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны, и увековечит подвиг защитников Ленинграда.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что установление Дня воинской славы в годовщину окончания Ленинградской битвы — это дань уважения всем, кто отдал свои жизни за освобождение Родины и всего мира от фашизма.

— Сохранить память о них — наш долг, — заявлял Володин.

Председатель Госдумы также отметил, что те, кто переписывают историю в угоду политическим интересам, забыв, какой ценой досталась Победа и мирная жизнь их детей, не имеют будущего.