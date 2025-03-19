Камиль Самигуллин в четвертый раз стал муфтием — до 2030 года

На курултае ДУМ РТ провели выборы и внесли изменения в устав: каждые пять лет будет проводиться аттестация имамов

Курултай ДУМ РТ собрал 1 520 делегатов. Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в «Казань Экспо», в концертном зале имени Ильгама Шакирова, при участии раиса Татарстана Рустама Минниханова и 1 520 делегатов республики прошел IX Съезд Духовного управления мусульман РТ. В четвертый раз муфтием ДУМ РТ стал Камиль хазрат Самигуллин. 20-летний рубеж в статусе главного казыя готовится пересечь Джалиль хазрат Фазлыев. Согласно изменениям в уставе, новые выборы пройдут не через четыре, а через пять лет. Подробнее — в материале «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Цените пять вещей, пока их не заменят другие пять»

На курултай прибыли 1 520 имамов, руководителей мухтасибатов и образовательных учреждений, а также 115 гостей. Место на сцене, наряду с муфтием ДУМ РТ Камилем хазратом Самигуллиным и казыем Джалилем хазратом Фазлыевым, заняли раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, заместитель председателя ГС РТ, председатель Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марат Ахметов, заместитель начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления президента РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин, а также председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Курултай начался чтением аятов Корана, эту почетную работу доверили имаму-мухтасибу Зеленодольска и Зеленодольского района Габдельхамиту хазрату Зиннатуллину. Стараниями первого заместителя муфтия Ильфара хазрата Хасанова быстро избрали президиум, секретариат, мандатную комиссию и способ голосования, после чего слово взял Самигуллин.

Как отметил муфтий, за основу четырехлетней работы ДУМ РТ был взят хадис: «Цените пять вещей, пока их не заменят другие пять: молодость — пока не наступила старость, здоровье — пока не пришла болезнь, богатство — пока не пришла нужда, свободное время — пока не пришла занятость, жизнь — пока не наступила смерть». И определено пять ценностей.

Габдельхамит хазрат Зиннатуллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

СВО, молодежь, образование, здоровье, свободное время

Самигуллин посвятил первые минуты отчета СВО: ДУМ РТ помогло 545 солдатским семьям, на фронт было отправлено семь автомобилей и три мотоцикла, было напечатано 165 тысяч молитвенников, отправлено 14 гуманитарных грузов, прошло 27 встреч с имамами, четыре имама постоянно работают с республиканскими батальонами.

После Самигуллин перешел к ценности молодости, указав, что при муфтияте работают 1 400 волонтеров.

— В течение 4 лет для парней и девушек реализовывались 36 проектов, — сказал хазрат. — Как новация, в отчетном периоде мы постарались мотивировать молодежь на проектную деятельность для пользы уммы и обеспечили грантами 20 молодежных мусульманских стартапов. Молодые люди предлагали свои идеи: IT-проекты, социальные ролики, мероприятия, площадки, а мы вместе с опытными экспертами и спонсорами отобрали лучшие из них, профинансировали и научили воплощать в жизнь.

Также Самигуллин напомнил, что в Татарстане работают три частные общеобразовательные мусульманские школы — «Усмания» в Казани, «Нур» в Альметьевске, «Ихсан» в Елабуге, где в эти четыре года закончили учиться 185 человек, а учатся 277.

— Таким образом, для создания в Казани большой современной общеобразовательной татарско-мусульманской школы у ДУМ РТ накоплен значительный опыт, и он будет использован, иншаАллах. В ряду с православной гимназией и еврейской школой, безусловно, должна быть и мусульманская школа в Казани, — отметил Самигуллин.

Бывший муфтий Гусман Исхаков и бывший мэр Камиль Исхаков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается образования, восемь медресе, КИУ и РИИ выпустили 2 601 специалиста. Еще 25 представителей ДУМ РТ окончили Болгарскую исламскую академию, а семь из них стали докторами исламских наук. На курсах при мечетях учатся 45 000 человек, а в онлайн-медресе — 133 тысячи человек (в топе — Татарстан, Москва и область, Башкортостан, Нижний Новгород, Самара), из них 60% — хатын-кыз. 59% — в возрасте 18—44 лет.

Говоря о здоровье, Самигуллин рассказал о развитии халяльного питания. В частности, Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ за четыре года сертифицировал 317 предприятий (в 2017—2020-х — 152).

— Как известно, российские стандарты халяль не всегда идентичны стандартам халяль в мусульманских странах, поэтому комитет работал над официальным признанием своего сертификата за рубежом. В результате комитет аккредитовался в организации Gulf Accreditation Centre и открыл для татарстанских производителей новые возможности экспорта в страны Персидского залива. А на днях поступила еще одна новость: Комитет аккредитовался в организации SANHA в ЮАР, — сообщил Самигуллин.

И, конечно, не мог обойти хазрат любимый спорт, отметив:

— В мухтасибатах республики сегодня никого не удивишь межконфессиональными или мусульманскими соревнованиями, будь то футбол, хоккей или лыжные соревнования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чем ценен рукописный Коран

Отдельно муфтий говорил о татарском духовном наследии. Его особая гордость — «казанское» издание Корана, которое было напечатано тиражом в 33 тысячи копий. Издательство «Хузур» выпустило в целом 58 книг тиражом 210 тысяч экземпляров, посвященных татарскому религиозному наследию. А на сайте Darul-kutub.com было выложено 2 000 дореволюционных книг. Пять имамов защитили докторские, а 14 — магистерские работы на татарском. Сейчас готовится к печати рукописное издание Корана.

— Ценность казанского рукописного Куръана объяснил всемирно известный богослов, глава Комиссии по подготовке Куръана Дубайской международной премии Священного Куръана, шейх Маъмун ар-Рави: «Уникальность этого мусхафа в том, что он пишется, опираясь на 11 источников. Этот мусхаф станет эталонным, с него будут писать другие мусхафы». Согласитесь, высокая оценка! — добавил Самигуллин.

Еще одна любимая тема муфтия — исламские финансы. В этом плане у ДУМ РТ следующие достижения: 17 продуктов в сфере исламского финансирования — ипотека, дебетовые карты, лизинг и т. п. Под наблюдением муфтията работают 14 финансовых организаций.

Делегаты голосовали единогласно. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается благотворительности, фонд «Закят» оказал помощь на 133,3 млн рублей. В частности, 60 тонн продовольствия отправили тремя самолетами в Газу, 69,1 млн ушло на помощь 780 физлицам и 52 организациям, продукты получили 6 500 семей. В восьми районах работают 14 пунктов «Приют человека». Наконец, в республике восстановлено шесть мечетей, а открылось 59 мечетей и 15 новых религиозных зданий.

Завершил отчет Самигуллин темой свободного времени. Его можно посвятить чтению: «Хузур» за последние 4 года выпустило 354 книги. Или можно смотреть телевизор — телеканал «Хузур ТВ» стал транслироваться в 14 регионах России и вошел в топ-25 лучших региональных телеканалов. Напомнил хазрат и про фильм «Ибн Фадлан», и про 4 410 хаджей и 3 725 умр, а завершил информацией, что во всех исправительных колониях и изоляторах Татарстана работают имамы, есть мечети или молельные комнаты. Рецидивы среди мусульман — 4%.

Рукописный Коран. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Хочу сказать спасибо имамам и руководителям районов и городов»

В конце муфтий процитировал суру: «И вот ваш Господь объявил: «Если вы будете благодарны, я увеличу вам. А если вы будете неблагодарны, то наказание мое сурово».

— У нас есть верующий и сильный руководитель — раис, есть большие ученые и добросовестные хазраты, Казань признана мусульманским центром, созданы все возможности для соблюдения халяльного образа жизни. Сегодня, например, пройдет Республиканский ифтар на 13 тысяч человек. Где еще есть столько благостей? — заключил Самигуллин.

После чего в четвертый раз единогласно стал муфтием республики.

Самигуллин родился в поселке Красногорский Звениговского района Марийской АССР. Через три дня ему исполняется 40 лет. После школы в Волжске он переехал в Казань, где посещал вечернюю школу и медресе «Мухаммадия», после учился в Северо-Кавказском исламском университете в Махачкале, стамбульском медресе при мечети «Исмаил-ага» и на теологическом факультете Российского исламского института в Казани. Был имамом в поселке Новоаганск Нижневартовского района Тюменской области и мечети «Тынычлык» в поселке Мирный города Казани.



В 2011-м стал главой издательского отдела ДУМ РТ, вскоре был назначен заместителем Ильдуса хазрата Файзова по научной работе. После отставки Файзова по состоянию здоровья стал и. о. муфтия, а с 17 апреля 2013 года возглавил ДУМ РТ. В 2017 и 2021 годах его переизбирали на должность муфтия. Самигуллин — Коран-хафиз, доктор исламских наук. Также глава ДУМ РТ знает арабский и турецкий языки, переводил и выступил соавтором 20 богословских книг. Камиль хазрат — отец двух сыновей и двух дочерей.

— Муфтий Камиль хазрат, верю, что вы будете выполнять свои обязанности во благо республики, веры, страны, — отметил в короткой речи раис Татарстана Рустам Минниханов. — Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо имамам и руководителям районов и городов. Ваш труд огромен, в стране непростые времена, идет военная операция, видим здесь ребят, с которыми у нас всегда связь.

После чего вручил старейшему имаму курултая, 97-летнему Харису Салихову, имаму мечети «Хәтер», юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». К слову, в 2013 году полковник милиции в отставке, в 90-е посвятивший себя религии, получивший за книги «Светские и духовные мотивы в творчестве А. Пушкина, Г. Тукая и проблемы нравственного воспитания сегодня» и «Религия и наука (основы мировых религиозных и светских культур)» премию Тукая, выдвигал свою кандидатуру, наряду с Фаридом Салманом, на выборах муфтия Татарстана. Тогда впервые на них победил Самигуллин.

97-летний Харис Салихов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После награждения Минниханов покинул сцену, отметив, что вернется на ифтар.

Казыи и пожарные

Также на курултае переизбрали главного казыя РТ — на эту должность на пленуме ДУМ РТ 15 января 2025 года был вновь утвержден Джалиль хазрат Фазлыев. И Самигуллина, и Джалиля хазрата выдвинули кандидатами все мухтасибатские собрания районов республики, так что сюрпризов на выборах не случилось.

Фазлыев, работающий в этой должности с 2006 года, вспомнил, как в Татарстане в 1996-м возник феномен казыев в республике:

— Тогда количество общин было более 700, по совету Габдуллы хазрата (Галиуллина, муфтия, — прим. ред.), чтобы решать вопросы развода, размолвок между имамом и махаллей, между мухтасибом и имамом, имамом и руководителем, предложили объединить по несколько районов, появился главный мухтасиб, а потом казый. Мы были в России первыми.

К судьям за разрешением споров люди обращаются часто, отметил Фазлыев, но стоит ли этим гордиться? Пожарных ведь не хвалят за количество пожаров. Напротив, это значит, что работа с народом ведется не на должном уровне. Если районы будут жить спокойно — это и есть хорошая работа казыя.

— В 2006-м эта судьба настигла и меня, Гусман хазрат (Исхаков, также муфтий, — прим. ред.) меня позвал. Я говорил: вы что, сошли с ума, я же в деревне живу. Гусман даже обиделся, тогда я сказал: если не будете забирать из деревни, временно поработаю...

Джалиль хазрат Фазлыев, как всегда, и умело шутил, и четко описывал проблемы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом решения казыев не имеют юридической силы, в отличие от некоторых стран, включая Великобританию, отметил Фазлыев: люди могут долго спорить, а потом один просто отказывается от услуг казыя...

Татарский язык, пятилетние проверки и волонтерское движение

Завершал серию речей Талгат Таджуддин, который, напомнив о своей поездке в Бахрейн на международный исламский форум, покритиковал имамов за децентрализацию в отношении притеснения мусульман в России, трагедии в Палестине. На этом фоне достаточно тихо прозвучало выступление Булата Хусаинова, руководителя юридического отдела муфтията, который озвучил важные изменения, вносимые в устав ДУМ РТ, которые были приняты единогласно:

Вводятся разделы «Аттестационная комиссия» и «Устав». Приводится в порядок работа примечетских курсов. Появляется обязательство проводить пятничные и праздничные проповеди на татарском языке. Аттестаты имамам и муэдзинам выдаются на пять лет. Аттестация будет проводиться раз в пять лет, так же и курултай будет проходить раз в пять лет. Если на аттестацию имам дважды не придет без уважительной причины, на его место могут назначить нового человека. Будет определен порядок проведения религиозных обрядов в квартирах, домах и на кладбищах. Община может привлекать к работе волонтеров.

Затем участники съезда отправились на коллективный намаз, а после приняли участие в 13-м Республиканском ифтаре.

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