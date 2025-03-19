Работающих подростков в России станет больше

Работодатели смогут привлекать несовершеннолетних к работе только по направлению центра занятости и через студотряды

Фото: Максим Платонов

В России разрешат работодателям привлекать несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие дни во время летних каникул. При этом, как рассказал «Реальному времени» директор татарстанского центра занятости Тимур Муллин, подростки и так законодательно имеют право работать. Поправки к законопроекту регулируют трудовые отношения и сокращают риски нелегального найма детей. В то же время все эксперты издания сошлись во мнении: школьники трудоустраиваются очень охотно. Подробнее — в материале «Реального времени».

С 1 сентября подростки смогут работать только по направлению центра занятости и через студотряды

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планирует поддержать поправки к законопроекту, которые разрешат работодателям привлекать несовершеннолетних работников в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие дни во время летних каникул.

Это будет возможно по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планирует поддержать поправки к законопроекту, которые разрешат работодателям привлекать несовершеннолетних работников в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие дни во время летних каникул. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обязательным условием для трудоустройства станет письменное согласие работника, если ему уже исполнилось 15 лет. Если работнику только 14 лет, потребуется также согласие одного из родителей. Для детей-сирот необходимо еще и согласие органа опеки и попечительства.

Законопроект в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2025 года.

«Законопроект направлен на регулировку трудовых отношений»

В корне законопроект не влияет на возможность подростков работать, пояснил «Реальному времени» директор центра занятости населения Татарстана Тимур Муллин. По его словам, закон лишь сокращает риски нелегального найма детей:

— Трудовой кодекс и сейчас не запрещает трудоустраивать детей от 14 лет. Насколько я понимаю, законопроект правил работы подростков не меняет — часы все так же будут ограничены, разрешение от родителей требовалось и раньше. Законопроект, скорее всего, направлен на регулировку трудовых отношений подростков и работодателей. Если у работодателей не будет возможности нанимать несовершеннолетних каким-либо образом, кроме как через центр занятости, то это хорошо.

По словам Муллина, законопроект способствует сокращению доли неофициальной работы подростков. При этом он защищает все стороны: и детей, и организации, которые их нанимают.

В целом дети очень охотно идут работать — «количество резюме подростков кратно превышает число вакансий, на которые их могут взять».



— В летний период у нас прям ажиотаж. Это самый пиковый момент, когда школьники 14—17 лет идут работать: самостоятельно или через центр занятости. Особенно хорошо идет поток в общепит — туда детей пачками берут. Желание у ребят работать есть, — рассказал директор центра.

Помимо общепита, подростков приветствуют в гостиничном бизнесе, в сфере благоустройства, доставки и даже в дошкольных учреждениях:

— Естественно, они работают помощниками. Нельзя подростков ставить на конкретную полную ставку. Это обязательно легкий неквалифицированный труд на тех позициях, которые на свободном рынке сложно закрыть.

Родители станут больше доверять работодателям

Положительно отнеслась к законопроекту генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова. Несмотря на то, что школьники пусть и не так активно привлекаются к работе в общепите, нововведение только улучшит ситуацию, считает она.



— Школьники идут работать в общепит, но, думаю, что сейчас их станет еще больше. Во-первых, законопроект получит огласку, и многие узнают о возможности подработки для подростков. Некоторые родители даже не знают, что детям законодательно можно работать, — аргументировала Шарафутдинова.

Вторым фактором для увеличения количества несовершеннолетних в общепите станет повышение доверия к работодателям среди родителей:

— Это уже правительственная, федеральная инициатива, защищающая права детей. Родители начнут с меньшей опаской относиться к возможности подработки для их детей. Доверия будет больше.

Несмотря на то, что школьники пусть и не так активно привлекаются к работе в общепите, нововведение только улучшит ситуацию. Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, школьников могут привлечь и через студенческие отряды. Спикер выразила надежду, что это направление принесет свои плоды.

— Нужно понимать, что школьники, особенно старшеклассники, — это мотивированные люди. Они пока не могут проявить себя в других, квалифицированных специальностях, но хотят и, главное, уже готовы заработать свои первые деньги. Они являются нашим кадровым потенциалом, — сказала директор ассоциации.

Шарафутдинова также озвучила, что в среднем в летний сезон подростки закрывают около 5% вакансий, однако «это тоже существенный вклад».

— Наша главная задача — не просто привлечь подростков на подработку, а сделать все, чтобы они остались в сфере и после совершеннолетия. Мы хотим, чтоб они увидели в индустрии гостеприимства свою будущую профессию, — подытожила собеседница «Реального времени».

Дети хотят попробовать себя в разных сферах еще до поступления в университет

Приветствуют подростков и в учреждениях дошкольного образования, рассказала «Реальному времени» основательница детского сада «Мозаика-republic» и соучредитель экосада «Hi-гора» Диляра Залявиева. При этом такого острого дефицита кадров, как в общепите, в этой сфере нет.

— Мы не нанимаем подростков специально на постоянной основе. Но если мы видим школьника, который горит работой, любит ухаживать за детьми, мы, конечно, предлагаем ему сотрудничество. Я считаю, подрастающему поколению нужно давать возможность проявить себя, — поделилась она.

Приветствуют подростков и в учреждениях дошкольного образования, рассказала «Реальному времени» основательница детского сада «Мозаика-republic» и соучредитель экосада «Hi-гора» Диляра Залявиева. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

А желание подростков работать наблюдается повсеместно, и оно лишь растет:

— Сейчас идет тренд: дети не хотят идти в университет просто за «корочкой». Они хотят обрести профессию, которая им по душе. А как ты поймешь, что тебе по душе, если не будешь пробовать? Поэтому они пробуют себя в разном, как подмастерья в разных сферах. Они стремятся быть самостоятельными и взрослыми.