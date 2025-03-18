Телеведущий Иван Ургант зарегистрировался как ИП в Париже

Фото: Реальное время

Телеведущий Иван Ургант открыл ИП в столице Франции. Из регистрационных документов следует, что он получил такой статус 11 марта 2024 года. Его основная деятельность — производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных мероприятий. Об этом пишет РИА «Новости».

В качестве адреса указан жилой дом в седьмом округе Парижа, в двух шагах от эспланады Инвалидов и здания Национального собрания. По этому адресу находится исторический парижский жилой дом без вывесок. Имя телеведущего на домофоне не указано, но в списке жильцов значится другая компания Урганта, которую он и его супруга Наталья Кикнадзе зарегистрировали в Париже еще в марте 2015 года. Эта компания занимается арендой земли и недвижимости и владеет двумя объектами: по этому адресу и в восьмом округе, недалеко от Триумфальной арки.

Одна из жительниц дома сообщила, что не встречала никого, похожего на Ивана Урганта. На звонки по домофону никто не ответил. В сведениях о компании отмечается, что владелец возражал против предоставления своих данных на основании статьи 21 Европейского регламента о защите данных (право на возражение против обработки персональных данных, используемых в маркетинговых целях).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в октябре 2024 года Ургант и Владимир Познер выступили в Казино де Пари в Париже с программой «Путешествия Познера и Урганта». В феврале телеведущий сообщил, что готовит новое шоу под названием «Живой Ургант». Ожидается, что его показ состоится в нескольких зарубежных странах.

Рената Валеева