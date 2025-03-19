Спецпосланник США: санкции против России могут быть ослаблены при прекращении огня

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Спецпосланник США по вопросам Украины Уиткофф заявил, что ослабление антироссийских санкций станет возможным только после достижения соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщили в РИА «Новости».

— Пока непрекращающиеся боевые действия продолжаются, говорить об ослаблении санкций невозможно, — уточнил Уиткофф.

Накануне состоялся телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в котором они подробно обсудили ситуацию вокруг Украины. Кремль сообщил, что разговор был откровенным и конструктивным.

Анастасия Фартыгина