Кадровые перестановки — 2024: рокировки на «Туполеве», долгожданное назначение главы ВС РТ, переезд Аглиуллина

«Реальное время» приводит главные назначения в Татарстане за 2024 год

Фото: Реальное время

2024 год стал насыщенным для Татарстана в плане кадровых перестановок. Руководителя спустя более чем год нашел Верховный суд Татарстана в лице Азата Гильмутдинова. Азат Кадыров и Дамир Фаттахов покинули федеральные органы — если первый заменил внезапно уехавшего в ЛНР Фаниля Аглиуллина в Минземимуществе, то второй пока остается без работы. А на ПАО «Туполев» трижды сменился управляющий директор, притянув и нового главу Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. Главные кадровые перестановки 2024 года в Татарстане — в материале «Реального времени».

Неожиданная рокировка Фаниля Аглиуллина, назначение преемников Артема Хохорина и Рафиса Хабибуллина

Одна из крупнейших черед перестановок в республиканских органах власти произошла летом. Запустил ее глава Верхнеуслонского района Татарстана Марат Зиатдинов, который возглавил Госкомитет РТ по закупкам вместо Руслана Сабирова. Руководителем муниципалитета стал Евгений Варакин, с 2022 года курировавший восстановление Лисичанска и Рубежного в должности вице-премьера Татарстана.

На эту должность неожиданно назначили министра земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниля Аглиуллина.

— Отношусь положительно, считаю Фаниля Анваровича настоящим универсальным солдатом. Он много лет работал в службе безопасности раиса Республики Татарстан, знает специфику и понимает определенные моменты безопасности. К тому же он не один год работал в министерской должности, поэтому есть понимание, как взаимодействовать с органами государственной власти и муниципалитетами, — прокомментировал его назначение депутат Госсовета Татарстана, заместитель командира добровольческой бригады «Святой Георгий» Эдуард Шарафиев.

Минземимущество возглавил Азат Кадыров, который покинул кресло первого заместителя министра спорта России после прихода Михаила Дегтярева. В интервью «Реальному времени» он назвал свое новое направление очень интересным.



Реальное время / realnoevremya.ru

В марте указом президента России Владимира Путина официально сменился министр внутренних дел Татарстана — им стал генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов, работавший в Астраханской области, Хакасии и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Он занял место Артема Хохорина, возглавлявшего МВД по РТ больше 11 лет, — о его отставке стало известно еще в декабре 2023-го

— Мы высоко ценим большой объем и высокое качество работы, которую проделал коллектив министерства под руководством Артема Валерьевича Хохорина, — сказал Рустам Минниханов на представлении Сатретдинова и выразил уверенность в том, что он сохранит качество работы ведомства на высоком уровне, придаст новый импульс его деятельности, обеспечит слаженную работу коллектива.

Реальное время / realnoevremya.ru

В конце 2023 года стало известно и о переменах в руководстве ГУ МЧС России по Татарстану. 27 декабря на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя, занимавший в течение почти 17 лет пост начальника ведомства Рафис Хабибуллин сообщил, что «в жизни каждого человека наступает время подвести итоги и принять решение о дальнейшей своей судьбе». Уже в январе он занял должность помощника раиса республики, курирующего вопросы безопасности проведения саммита БРИКС в Казани.

Хабибуллина сменил его первый зам Ирек Кадамов — сначала с приставкой и. о., а в ноябре Путин официально утвердил его в должности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вынужденная смена руководства произошла в Управлении записи актов гражданского состояния Кабинета министров РТ. 20 марта раис Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности Гульшат Нигматуллину. В этот день сотрудники СК задержали завсектором ресурсного обеспечения и госзакупок Управления ЗАГС Ландыш Шарафутдинову по делу о превышении полномочий и мошенничестве на 4,4 млн рублей. Позже Нигматуллиной предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и превышении полномочий. Нового начальника Управления ЗАГСа назначили в ноябре — по указу Минниханова им стала первый замруководителя «Татмедиа» Эльвира Ахметова.



Реальное время / realnoevremya.ru

В январе в почетную отставку проводили начальника Государственной жилищной инспекции РТ — главного государственного жилищного инспектора Татарстана Сергея Крайнова. Он занимал этот пост более 15 лет, с 2008 года. Его сменил Александр Тыгин, председатель Комитета ГС РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Реальное время / realnoevremya.ru

Двойные перемены в ПАО «Туполев»

Дважды за год сменился управляющий директор ПАО «Туполев», казанское предприятие которого производит стратегические бомбардировщики Ту-160 и гражданские самолеты Ту-214. В январе предприятие возглавил уроженец Казани, первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК» Константин Тимофеев. В новом качестве он посетил Казань в июне и на встрече со студентами КНИТУ-КАИ заявил, что в этом году «Туполев» сдаст первый Ту-214.

Однако Тимофеев проработал всего лишь десять месяцев — в конце ноября на пост директора «Туполева» назначили возглавлявшего предприятие с 2009 по 2013 год Александра Бобрышева, за которым осталась должность замгендиректора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» по ГОЗ.

— С учетом особой важности реализации приоритетных гражданских программ ОАК, а также необходимости в беспрецедентно сжатые сроки реализовать задачи импортозамещения, сертификации и запуска серийного производства отечественных гражданских лайнеров принято решение передать управление гражданскими программами непосредственно на уровень корпоративного центра ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» госкорпорации «Ростех», — так в ОАК объяснили назначение нового управляющего «Туполевым».

Реальное время / realnoevremya.ru

Это повлекло за собой еще одну перестановку — вместо Николая Савицких директором Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова (филиал «Туполева») стал воспитанник Бобрышева Зуфар Миргалимов. Последний хорошо знает авиазавод, где он работал с 2008 по 2022 год директором по производству и первым заместителем директора.



Реальное время / realnoevremya.ru

Два Гильмутдинова в руководстве татарстанских судов

В этом году разрешилась интрига с назначением председателя Верховного суда Татарстана. Конкурс на пост был объявлен еще в ноябре 2022-го — за полгода до истечения второго срока полномочий действующего председателя Ильгиза Гилазова. В мае его проводили в почетную отставку, в июле Гилазов возглавил Конституционный совет республики, а вопрос с назначением нового председателя Верховного суда РТ затянулся, поскольку конкурс пришлось объявлять повторно.

В итоге Высшая квалифколлегия судей РФ рекомендовала кандидатуру председателя Зеленодольского городского суда Азата Гильмутдинова. Президент России Владимир Путин утвердил его в августе 2024-го.

— Наша большая республика — опорный регион Российской Федерации. Все службы, структуры, судебная система — все должно служить во благо Российского государства. Хочу пожелать, чтобы ваша работа была успешной. Здоровья! Берегите себя, а мы всегда рядом с вами! — заявил раис Татарстана Рустам Минниханов Гильмутдинову в ходе официального представления коллективу Верховного суда нового председателя.

Реальное время / realnoevremya.ru

Несколько месяцев спустя, в ноябре, официально сменился и председатель Арбитражного суда. Владимир Путин назначил на этот пост судью Арбитражного суда Поволжского округа Виталия Гильмутдинова — его кандидатуру в июле одобрила Высшая квалифколлегия судей России. Он сменил Максима Боровкова, который работал в этой должности с 2018 года и покинул ее в августе текущего года.

— Мы уверены, что Виталий Ринатович правильно организует работу Арбитражного суда РТ, используя свой предыдущий опыт работы, знания, умения и навыки своих наставников, и правильно будет взаимодействовать с органами государственной власти, в том числе Татарстана, — заявил заместитель председателя Верховного суда России — председатель Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ Юрий Иваненко.

Реальное время / realnoevremya.ru

Погодин спустя 17 лет уступил кресло коллеге из Удмуртии

Среди других перестановок в силовом блоке стоит отметить назначение в июле военного комиссара Удмуртии Юрия Беляева на аналогичную должность в Татарстане. Кресло пустовало с декабря 2023-го — после 17 лет пребывания в должности ее покинул Сергей Погодин.

Реальное время / realnoevremya.ru

В марте прокуратуру Тукаевского района Татарстана возглавил небезызвестный Руслан Галиев, который с 2013 года был старшим помощником прокурора республики по взаимодействию со СМИ. Его предшественник Айрат Галимарданов перешел на аналогичный пост в Нижнекамске.

Реальное время / realnoevremya.ru

Смена начальника произошла и в полиции Казани — в апреле пост покинул Ильнур Хаялиев. Замену ему назначили только в июле — пост занял начальник Управления МВД России по Нижнекамскому району Айдар Фасхутдинов.

Карусель перестановок в Казани

В Казани своеобразную карусель перестановок запустил глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов — в марте он покинул пост после решения суда, который обязал главу исполкома Казани Рустема Гафарова уволить его по утрате доверия. В августе Миронова отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве и превышении полномочий.

19 марта КирМос с приставкой и. о. возглавил первый заместитель руководителя администрации Ильсур Хисматуллин. Менее чем через месяц утвердили постоянного главу районов — им стал Владимир Жаворонков, начальник Управления здравоохранения Казани. В свою очередь, руководить структурой назначили главного врача казанской детской горбольницы №1 Владимира Филатова.

Реальное время / realnoevremya.ru

Менее громкой вышла смена руководителя администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Кресло вместо ушедшего в «Казэнерго» Фаниса Нурмухаметова занял Ренат Шамсутдинов. Однако результатами он пока не блещет — по итогам третьего квартала 2024-го руководитель районов стал одним из антилидеров медиарейтинга чиновников (99-е место). Среди причин — непубличность администрации. Шамсутдинов ради должности оставил пост руководителя Управления жилищной политики — его в мае заняла Лилия Шарипова.

Реальное время / realnoevremya.ru

С уже упомянутым Фанисом Нурмухаметовым связана другая череда перестановок. На посту директора «Казэнерго» он сменил Рустама Абдулхакова, который, в свою очередь, возглавил казанское МУП «Водоканал». А тот стал преемником Андрея Егорова, руководившего предприятием с 2009 года, — часто критикуемый чиновник возглавил Комитет Госсовета Республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Реальное время / realnoevremya.ru

Еще стоит вспомнить про пост председателя Комитета по транспорту исполкома Казани, который пустовал с сентября 2023-го, после отъезда Амира Сафина в Новгородскую область (сейчас он является министром строительства, архитектуры и имущественных отношений). В столице Татарстана смену ему нашли только в январе 2024-го — почти сразу после выхода с новогодних каникул Комитет по транспорту возглавил заместитель генерального директора по эксплуатации МУП «Метроэлектротранс» Алексей Сидоров.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вслед за мэром Иннополиса сменился и директор университета

В числе самых громких отставок можно назвать уход в июне мэра Иннополиса Руслана Шагалеева, который занимал должность с ноября 2016 года. Впоследствии он сменил один наукоград на другой и стал сити-менеджером инновационного центра «Сколково».

На смену ему пришел Дмитрий Вандюков, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ «Иннополис» по взаимодействию с государственными органами.

— Готов приложить свои опыт и знания для устойчивого социально-экономического развития Иннополиса. Я люблю этот город и глубоко уважаю его жителей. Впереди у нас много интересной совместной работы, — заявил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

На фоне этого через месяц с небольшим сменился и директор университета — в начале августа Кирилл Семенихин уступил кресло своему заму Искандеру Бариеву. Сам он ушел в Innostage, где стал директором по развитию корпоративного обучения и взаимодействия с органами госвласти.



Реальное время / realnoevremya.ru

Уход Кутдусова и Сахбиева

Что касается компаний, то стоит вспомнить уход в феврале с поста генерального директора АО «Булочно-кондитерский комбинат» депутата Казгордумы Булата Кутдусова. Напомним, он руководил предприятием 13 с лишним лет. На замену ему пришел коммерческий директор БКК Тимур Гильмутдинов.

В марте сменился управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка России — на место возглавлявшего 14 лет филиал Рушана Сахбиева пришел Руслан Салимов. Последний с апреля 2019 года исполнял обязанности управляющего Ростовским отделением Сбербанка.

Поменялся директор и у другого филиала крупной компании в Татарстане — МТС. В мае его возглавил бывший руководитель филиала Tele2 в РТ Марат Кабанов. Его предшественник Марат Шакиров стал руководителем IT-компании МТС Lab в Иннополисе.

Двойная смена в Тукаевском районе Татарстана и уход Нагуманова

По подсчетам «Реального времени», за 2024 год сменились восемь глав районов. Помимо уже упомянутого назначения Евгения Варакина, стоит назвать двойную смену руководителя Тукаевского района. В апреле должность занял Рустем Закиров — заместитель предыдущего главы Фаила Камаева, которому вменяют получение взятки в особо крупном размере. Но больше чем через полгода, в ноябре, руководить администрацией пришел Камиль Назмиев.

Особняком выделяется смена руководителя Альметьевского района. В ноябре должность покинул занимавший ее с 2019 года Тимур Нагуманов. Рустам Минниханов назначил его своим помощником, а заодно возложил обязанности полпреда раиса республики в Госсовете Татарстана. Район возглавила Гюзель Хабутдинова, директор одного из крупнейших шинных комплексов в России «Татшина». Обводившееся место занял ее заместитель Игорь Прокопьев. До назначения он отвечал за производство и реализацию.

Все назначенные в этому году главы районов представлены ниже.

Реальное время / realnoevremya.ru

Уход Фаттахова после смены руководства и «татарстанское» пополнение команды Ирека Файзуллина

На фоне смены руководства в Росмолодежи — его вместо Ксении Разуваевой возглавил Григорий Гуров, должность замруководителя покинул Дамир Фаттахов. В агентство бывший глава Минмолодежи Татарстана и двух районов Казани пришел в сентябре 2021 года. Его новое место работы на данный момент неизвестно.

Директор ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» с 2020 года Нияз Ситдиков этим летом переехал в Москву — в июле уроженец Казани стал заместителем руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. Вместо него ГИСУ возглавил Ильназ Хафизов, генеральный директор ГУП РТ «Татлизинг».

Команду Ирека Файзуллина в Минстрое России пополнил еще один выходец из Татарстана — в августе его замом стал замруководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Алмаз Хусаинов.

Лариса Сулима, известная как заместитель министра образования и науки Татарстана с 2014 по 2018 год, заняла в ноябре аналогичную должность в Московской области. После отъезда из республики она успела поработать в Академии реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Минпросвещения, департаменте образования Севастополя и Российском движении детей и молодежи — последнее Сулима, как и Фаттахов, покинула на фоне смены руководства. Вместо ушедшего в Росмолодежь Гурова председателем правления «Движения первых» стал участник СВО, выпускник Казанского танкового училища Герой России Артур Орлов.

Стоит упомянуть

В спортивных клубах Татарстана в прошедшем году состоялась лишь одна громкая отставка среди тренеров. Отличился казанский «Ак Барс», сменивший Зинэтулу Билялетдинова на Анвара Гатиятулина. Прошлый сезон «барсы» закончили уже после первого раунда плей-офф, что ускорило процесс смены рулевого. Гатиятулин привил «Ак Барсу» активный хоккей, заточенный на постоянный прессинг соперника. Также в основной состав начали привлекать больше игроков собственной клубной системы. Назначение нового тренера на результат серьезно не повлияло, команда идет третьей в Восточной конференции КХЛ с отличными шансами на выход в плей-офф.



Реальное время / realnoevremya.ru

Знаковым стал уход декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонида Толчинского. Еще до официального объявления, 31 августа 2024-го, он заявил, что перестанет вести занятия в КФУ с нового учебного года: «Для меня очень значимо, что самым часто задаваемым вопросом от студентов был: «А вы будете еще у нас что-то вести?». Я отшучивался всегда. Сейчас я могу однозначно ответить на тот самый частый вопрос: «Я не буду больше ничего ни у кого читать и проводить». И это самая большая потеря, которая для меня случилась».

Меньше чем через неделю КФУ объявил, что и. о. руководителя ВШЖиМК назначили профессора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) Юлию Андрееву.



Реальное время / realnoevremya.ru